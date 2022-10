Collision entre deux véhicules: décès d’un automobiliste âgé de 61 ans

Un Ontarien âgé de 61 ans est décédé à la suite d’une collision survenue à Shediac Cape.

Le 7 octobre, vers 15h25, des membres du Détachement de Shediac de la GRC se sont rendus à l’intersection de la route 134 et du chemin Service, à Shediac Cape, où il y avait eu une collision entre une voiture et une camionnette tirant une remorque. Un passager de la voiture est décédé sur place des suites de ses blessures. Le conducteur et deux autres passagers de la voiture, tous originaires de l’Ontario, ont été transportés à l’hôpital. Deux d’entre eux ont été grièvement blessés, mais leur vie n’est pas en danger. Le troisième a été très grièvement blessé. Le conducteur du camion a subi des blessures mineures.

Après avoir fait un arrêt obligatoire sur le chemin Service, le conducteur de la voiture a tourné à gauche sur la route 134. Le conducteur de la camionnette, qui n’a pas réussi à freiner à temps, a heurté la voiture de l’homme.

Des ambulanciers d’Ambulance Nouveau-Brunswick, des pompiers de Shediac et un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions se sont également rendus sur les lieux. De plus, un membre du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick collabore à l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès. – AN