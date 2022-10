Grand-Barachois: une construction en zone inondable

Après les dégâts provoqués par la tempête Fiona, des habitants de Grand-Barachois sont déconcertés par la construction d’une maison. Son propriétaire la bâtit chemin Alban, à côté d’un endroit où l’eau a emporté des chalets et une roulotte.

«Il est fou», lâche une habitante de Grand-Barachois en regardant les premiers parpaings de ce qui deviendra une maison unifamiliale avec garage, patio et sous-sol non aménagé.

La femme, qui a désiré rester anonyme, désigne l’endroit où l’eau s’est arrêtée pendant le passage de la tempête Fiona, dans la nuit du 24 au 25 septembre: bien au-dessus du chantier au 1, chemin Alban.

La mer a d’ailleurs emporté deux chalets sans fondation, un pavillon et une roulotte situés à la même distance du littoral, à 140 mètres de là, sur le chemin Beausoleil.

L’application sur les zones inondables du Nouveau-Brunswick, GéoNB, confirme la vulnérabilité du lieu: l’eau devrait entourer la maison lors de la tempête du siècle et toucher ses murs lors de la plus grosse tempête des 20 prochaines années.

Le propriétaire, qui a refusé de répondre à l’Acadie Nouvelle, a néanmoins dû élever la partie habitable de sa future maison et prévoir un plan de drainage pour obtenir son permis de construire.

La surélévation doit être de 4,3 mètres au-dessus du niveau de référence des marées défini par le Système canadien de référence altimétrique de 1928. C’est le plan rural de Beaubassin-Est qui l’impose depuis 2011 dans la zone d’élévation du niveau de la mer.

«On a été parmi les premiers à adopter ce genre de règle, fait valoir la mairesse de la communauté, Louise Landry. Les changements climatiques ont toujours été au cœur des réflexions du conseil municipal. Nous avons vécu des inondations et nous voulons protéger les biens des résidents et l’environnement.»

Une maison en construction au 1, chemin Alban, à Grand-Barachois. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Adaptation

Une habitante de Grand-Barachois, Darlen Murphy, souligne aussi les règles d’adaptation aux changements climatiques de Beaubassin-Est. Elle ajoute que le propriétaire du 1, chemin Alban, un médecin de Moncton, doit connaître les risques pesant sur sa future maison.

«Il fait ce qu’il veut, s’il a une assurance ou qu’il est prêt à payer, lance-t-elle. S’il ne le fait pas, quelqu’un achètera son terrain et construira dessus à sa place.»

Mme Murphy croit que le Canada atlantique manque seulement d’expérience concernant les tempêtes.

«Nous ne sommes pas les premiers à subir ce genre d’événement. Dans le sud, ils reconstruisent après les ouragans. Ils sont plutôt résilients», avance-t-elle.

La femme estime qu’une tempête aussi puissante que Fiona ne se reproduira peut-être pas, si les changements climatiques le permettent.

La montée des eaux et le réchauffement rendront cependant les tempêtes plus fréquentes et plus fortes.

L’équipe d’Adaptation PA, un projet de l’institut de recherche Valores, estimait qu’il y avait 45% de chances qu’un gros événement de ce genre se produise au moins une fois au cours des 30 prochaines années en 2020.