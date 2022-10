Réforme municipale: la CSR-Restigouche retourne son budget au ministre

Déçus des récents développements liés à la réforme municipale, les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche ont rejeté en bloc l’adoption du budget de fonctionnement de l’organisme pour 2023, un budget imposé par le gouvernement.

Le vote s’est déroulé jeudi en soirée à Campbellton lors de la réunion mensuelle de l’organisme.

Le budget en question provenait du comité de transition des nouvelles entités. Il comprenait notamment le financement des cinq nouvelles responsabilités dont ont hérité les CSR, soit le tourisme, le développement économique, le développement communautaire, la sécurité publique ainsi que le partage des coûts des infrastructures récréatives régionales.

À la CSR-Restigouche, le budget de ces cinq responsabilités correspond à un montant total de 332 244$. La source de discorde est que le gouvernement puise sa partie à ce financement à même les poches des municipalités, soit à même les économies provenant de la réduction du financement de base aux municipalités. Au Restigouche, cela représente un montant 258 825$. Les membres auraient préféré que le gouvernement maintienne ce financement et que celui-ci s’engage à prendre en charge cette portion des nouveaux coûts au cours des années à venir, du moins le temps que la réforme se soit implantée convenablement.

La nouvelle est d’autant plus difficile à digérer que le financement de base aux municipalités est appelé à disparaître, réduisant du coup la marge de manœuvre financière des municipalités à l ‘avenir.

«Nous sommes inquiets pour nos citoyens. C’est pourquoi nous rejetons aujourd’hui ce budget. On ne veut pas que ce soient eux qui se voient refiler la facture pour toutes ces nouvelles responsabilités», soutient le président de l’organisme, Brad Mann, conscient que le ministre des l’Environnement des Gouvernements locaux a tout le loisir de forcer l’adoption de ce budget.

«C’est lui le grand patron, il peut faire ce qu’il veut. Mais nous on refuse de prendre le blâme pour quelque chose que l’on trouve injuste pour nos citoyens», ajoute ce dernier.

Maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier est celui qui a proposé la motion de rejet du budget. Comme son confrère, il sait que le ministre a le pouvoir d’adopter le budget. Toutefois, il estimait qu’un geste de désapprobation était de mise.

«On nous avait promis des fonds gouvernementaux pour appuyer ces nouvelles responsabilités, mais ils ne sont pas venus. Financer les CSR par l’entremise des municipalités, c’est un coup bas et c’est inacceptable. Ce budget est une dictature et nous on veut voir des pistes de solutions viables pour tous», souligne-t-il.