Un robuste système météorologique pourrait frapper le N.-B. à la fin de la semaine

L’avènement d’un système dépressionnaire au cours des prochains jours pourrait se traduire par la première tempête automnale de l’année au Nouveau-Brunswick.

Selon MétéoMédia, cette dépression risque de pomper l’humidité du sud des États-Unis et d’apporter d’importantes précipitations sur l’ensemble de la province à partir de vendredi.

Les prévisions météorologiques les plus pessimistes font état de précipitations qui pourraient perdurer jusqu’à lundi et laisser une quarantaine de millimètres de pluie sur son sillage.

Sans être violents et destructeurs, des vents bien présents vendredi et samedi et soufflant en rafales à plus de 40 km/h devraient accompagner la tempête.

Mince consolation, le système dépressionnaire sera précédé d’un chapitre de temps doux qui va s’installer partout en province mercredi et qui pourrait s’étendre jusqu’à samedi.

Des températures maximales pouvant aller jusqu’à 19°C sont attendues de mercredi à vendredi dans la plupart des régions du Nouveau-Brunswick.

La température maximale moyenne pour cette période de l’année varie entre 11°C et 13°C dans les différentes régions de la province.