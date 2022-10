CCNB: les étudiants internationaux représentent près la moitié de la population étudiante

La population du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est plus diverse que jamais. En 2010, le CCNB n’accueillait que 42 étudiants étrangers. Cet automne, ils étaient 944 à faire leur rentrée dans l’un des cinq campus de l’institution d’enseignement postsecondaire.

Le CCNB compte près de 300 étudiants internationaux de plus que l’an dernier. Ils représentent désormais 45% des effectifs.

«C’est une augmentation très importante, souligne le PDG du collège, Pierre Zundel. C’est une très bonne chose considérant la pénurie de main-d’oeuvre que l’on connait au Nouveau-Brunswick.»

Ce recrutement international a permis un bond de 6,1% des inscriptions qui totalisent 2103 noms, soit le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. Dans le même temps, l’institution attire moins d’étudiants canadiens.

Plus de 300 recrues sont originaires du Cameroun, où le CCNB a développé de nombreux partenariats au cours des dernières années. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et Madagascar sont également très représentés. Les formations dans le domaine des Affaires, des Sciences de la santé, des Technologies de l’information sont actuellement les plus populaires.

Pierre Zundel assure qu’une grande partie de ces étudiants s’établiront dans la province. «Au mois de juin dernier, 90% des étudiants qui ont terminé leur programme ont demandé un permis de travail post-diplôme et ont exprimé l’intérêt de rester au Nouveau-Brunswick», précise-t-il.

C’est le cas de Linda Kouassi, qui entame sa deuxième année au programme Travail général de bureau. Celle qui a grandi en Côte d’Ivoire espère bâtir son avenir dans la seule province bilingue du Canada. «Les gens sont accueillants, il y a beaucoup d’opportunités ici et peu de barrières», répond l’étudiante lorsqu’on lui demande ce qui motive son projet. Son camarade de classe, Allandy Dominique, se voit plutôt regagner les siens en Haïti une fois sa formation terminée. «Je veux retourner servir mon pays», confie-t-il. Tous deux expliquent avoir choisi les études collégiales en raison de leur abordabilité.

Le logement, un défi pressant

Le CCNB a investi à nouveau dans l’embauche d’intervenants d’accueil pour faciliter leur installation. «Nos équipes de recrutement et nos équipes locales ont fait un effort monumental cet été pour assurer l’accueil fluide de toutes ces personnes, souligne M. Zundel. Leur tâche n’était pas facile en raison des pénuries de logements qui touchent presque toute la province.»

Le problème risque de se présenter à nouveau l’an prochain, ce qui devrait limiter la capacité du CCNB de faire croitre ses effectifs, ajoute-t-il. «Avec les défis de logement à court et moyen terme, nous risquons de plafonner au niveau du nombre d’étudiants internationaux qui viennent faire des formations chez nous»

Selon le PDG, la croissance future pourrait plutôt provenir des programmes délocalisés offerts par le collège à Yaoundé et à Douala, au Cameroun, où les étudiants peuvent suivre les mêmes cours et se voir délivrer le même diplôme à l’issue de leur formation. Cette année, 90 diplômes ont été délivrés via cette filaire. «Ces étudiants pourraient venir intégrer des postes dans la province assez rapidement», mentionne Pierre Zundel.

«On doit s’assurer que les compétences langagières en anglais sont suffisantes pour intégrer un milieu de travail bilingue. Il y a aussi du travail à faire avec les associations multiculturelles et le Conseil économique pour préparer les entreprises à accueillir une main-d’oeuvre internationale et s’assurer que les gens soient bien accueillis dans les communautés.»

Parmi les dossiers qui devraient occuper la direction cette année figure le projet d’un nouvel édifice à Bathurst, où les deux bâtiments de la rue du Collège et de la rue Youghall sont vieillissants. «Nous continuons de développer le concept et on espère faire une demande pour un financement à la fin de l’exercice fiscal actuel.»