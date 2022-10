Elsipogtog: un homme accusé de meurtre

Un homme de 46 ans de la Première Nation d’Elsipogtog a été accusé de meurtre au deuxième degré en lien avec l’homicide d’un homme de 36 ans survenu dans la collectivité.

Vendredi, vers 6h, des agents des Détachements d’Elsipogtog et de Richibucto de la GRC se sont rendus à une résidence de la rue Oak, dans la Première Nation d’Elsipogtog, où une dispute se déroulait. À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme de 36 ans en détresse médicale, qui semblait avoir reçu des coups de couteau. L’homme a succombé à ses blessures, sur les lieux. Il a par la suite été identifié comme étant Alexander Matthew Peters, 36 ans, de la Première Nation d’Elsipogtog.

Plus tard dans la journée, un homme de 46 ans a été arrêté dans la collectivité. Une arme a été trouvée et saisie par la police.

Au cours de l’enquête, la police a établi que la mort d’Alexander Matthew Peters était un homicide.

Samedi, Nibogtoog Leonard Francis, de la Première Nation d’Elsipogtog, a comparu en cour provinciale à Saint-Jean, par téléphone, et a été accusé de meurtre au deuxième degré. Il demeurera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 8 novembre.

La police souhaite parler à toute personne habitant dans le secteur de la rue Oak et du chemin Graham dans la Première nation d’Elsipogtog et qui aurait des images de vidéosurveillance, ou qui circulait dans le secteur le 7 octobre, entre minuit et 9h et a été témoin de quelque chose de suspect ou a une caméra de bord dans son véhicule.