Financement des municipalités: la nouvelle loi est adoptée malgré l’opposition

La nouvelle loi qui modifie le financement des municipalités a obtenu la sanction royale mardi malgré les préoccupations de la part des partis d’opposition.

La loi du ministre Daniel Allain a franchi la dernière étape de son adoption par le gouvernement majoritaire progressiste-conservateur mardi après-midi.

Cela signifie qu’elle sera en place à temps pour les élections des conseils des nouvelles municipalités en novembre.

Le gouvernement a fait usage de sa majorité pour limiter le temps de débat sur le projet de loi à dix heures au cours des derniers jours, un débat qui s’est terminé mardi après-midi.

Le projet de loi modifie la façon dont le gouvernement finance les municipalités à la suite de la réforme des gouvernements locaux.

Le gouvernement réduira le financement de base accordé aux municipalités de 20% par année afin de le verser dans un fonds destiné à aider les Commissions de services régionaux à s’occuper de leurs nouvelles compétences, comme le tourisme et le développement économique.

Le financement de la péréquation, un financement qui n’est versé qu’à certaines municipalités, sera ajusté chaque année en fonction de la croissance des assiettes fiscales de chaque municipalité comparée à la croissance de la province.

La chef libérale Susan Holt affirme que son parti n’est pas satisfait du projet de loi.

«Nous aimerions voir plus de clarté et d’équité sur la façon dont les municipalités peuvent avoir de l’appui pour financer les nouveaux services qui leur sont confiées, et plus de clarté sur les commissions de services régionaux qui sont essentiellement un autre niveau de gouvernement», dit-elle.

Elle redoute que les CSR n’aient pas les moyens de financer leurs nouveaux services et que les contribuables en paient la facture.

Selon le chef du Parti vert, David Coon, l’argent retiré du financement de base aurait été utilisé à meilleur escient s’il avait été utilisé pour améliorer la formule de péréquation.

Il affirme que les municipalités ont «plus de travail, mais moins d’argent.»

Le gouvernement a défendu ces changements en affirmant que la province a réduit ses taxes sur les entreprises pour permettre aux municipalités de les augmenter et de récupérer l’argent qu’elles perdent en raison de la réduction du financement de base.

Selon David Coon, cette explication ne tient pas la route.

«Ça dépend des circonstances inhabituelles que l’on a actuellement, soit des évaluations foncières élevées qui donnent des revenus additionnels aux municipalités, mais c’est une situation basée sur un marché qui peut changer en un clin d’oeil.»

Selon le premier ministre Blaine Higgs, l’utilisation du fonds pour les CSR permettra d’utiliser le financement provincial de façon ciblée.

«Certaines communautés ont vraiment besoin d’appui, et ils l’auront à travers du processus, et d’autres n’ont besoin de rien, alors utilisons (l’argent) là où on en a besoin.»

Il estime aussi que les municipalités sont en bonne situation financière.

«L’augmentation en revenus qu’on voit dans les municipalités, pas seulement les évaluations et les taxes foncières et tout ça, mais juste l’activité, toutes les municipalités avec très peu d’exceptions sont en bien meilleur état économiquement qu’elles ne l’étaient.»

La loi a été modifiée à deux reprises avant son adoption.

Un amendement proposé par les libéraux a été adopté pour obliger le ministère à déposer un rapport annuel sur toutes les subventions qui seront versées par le Fonds d’aide aux services régionaux.

Le deuxième amendement, proposé par le Parti vert, oblige la loi à être révisée au moins une fois tous les cinq ans.