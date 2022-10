La taxe carbone, moteur de l’innovation verte au N.-B.

Grâce aux revenus tirés de la tarification sur le carbone, la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick appuie désormais les chercheurs et les entrepreneurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques.

Au cours de la dernière année, 1,5 million $ ont été distribués par la FINB pour stimuler les innovations dans le domaine des technologies propres à travers la province.

Ce nouveau Fonds d’atténuation des impacts climatiques créé en 2021 a permis de soutenir 19 projets jusqu’à présent.

Valorès, un institut de recherche sur les zones côtières situé à Shippagan, a ainsi obtenu 90 000$ pour mieux comprendre le rôle que pourrait avoir la sphaigne, une mousse que l’on retrouve dans les tourbières, pour prévenir l’érosion des côtes.

À Edmundston, l’équipe de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques a bénéficié de la même somme pour mener une étude sur l’adaptation de l’industrie du sirop d’érable aux changements climatiques.

«Ils étudient différentes approches de gestion de la culture de l’érable à sucre, ce qui va aider cette industrie à survivre et à prospérer dans un climat légèrement plus chaud, un climat qui a peut-être plus de sécheresses», précise Paul Thornton, agent commercial principal de la fondation.

Une équipe de chercheurs de l’Université Mount Allison, à Sackville, a quant à elle reçu une subvention qui l’aidera à évaluer des méthodes de contrôle des cyanobactéries (algues bleues) qui prolifèrent dans certains cours d’eau à l’aide de peroxyde d’hydrogène.

Parmi les entreprises ayant reçu un coup de pouce figurent PLAEX, de Gagetown, qui fabrique des blocs de construction à partir de matériaux recyclés, Nutrento, qui entend développer une poudre de protéine à partir de larves de mouche soldat noire, ou Gaia Refinery, une entreprise en démarrage créé à Saint-Jean par la Dre Tammy Qinhong.

Cette dernière a lancé la mise à l’essai d’un bioréacteur destiné à capter directement dans l’atmosphère le dioxyde de carbone (CO2) pour le convertir en méthane, qu’elle espère un jour pouvoir vendre à l’industrie spatiale.

L’initiative de la FINB vient d’être renouvelée et le financement disponible, fixé cette fois à 1,8 million $, sera réparti entre quatre volets: le Fonds de recherche sur les impacts climatiques, le Fonds d’innovation pour les technologies propres en entreprise, le Fonds de commercialisation en phase préliminaire et le fonds d’investissement de démarrage.

L’éventail des projets de recherche appliquée éligibles est assez vaste, qu’il s’agisse de développer des solutions liées au recyclage, au captage du carbone, au développement de matériaux écologiques, aux énergies renouvelables ou à la réduction des émissions de l’industrie et des transports.

«Le Fonds s’adresse aux acteurs de la recherche appliquée et vise à favoriser l’élaboration de solutions très diverses au changement climatique. Il s’agit notamment des projets de mise au point de nouvelles technologies susceptibles d’être commercialisées ou d’être mises en œuvre par l’industrie, ainsi que des projets permettant de mieux comprendre les conséquences du changement climatique pour l’environnement et la société», peut-on lire sur le site de la fondation.

Pour Jeff White, le PDG de la fondation, ce levier doit permettre d’encourager le secteur privé à entreprendre le virage environnemental, des start-ups jusqu’aux grands acteurs industriels.

«Nous essayons de stimuler une évolution vers des initiatives plus agressives en matière de changement climatique», souligne-t-il.

Les fonds, tirés des revenus de la taxe sur le carbone, ont été accordés par Opportunités Nouveau-Brunswick. Ce programme est-il voué à être maintenu et à croître au fil des ans?

«Cela reste à déterminer», répond Jeff White. Le montant alloué sera renégocié chaque année, explique-t-il.