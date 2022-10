Le président et le c.a. de Hockey Canada démissionnent

Le président d’Hockey Canada, Scott Smith, ainsi que tous les membres du conseil d’administration ont remis leur démission en marge de la vague de scandales sexuels qui a frappé l’organisation.

L’organisme en a fait part dans un communiqué transmis mardi matin.

Un comité de gestion intérimaire sera formé pour superviser l’organisation jusqu’à ce qu’un nouveau conseil d’administration nomme un nouveau président à la tête de l’organisation, indique Hockey Canada.

Ironiquement, ce n’est que dans ce communiqué que la fédération nationale dit reconnaître «le besoin urgent d’un nouveau leadership et de nouvelles perspectives», alors qu’elle se trouve dans la tourmente depuis plusieurs et a nié de façon répétitive qu’un tel changement soit nécessaire.

Un nouveau groupe d’administrateurs devra être désigné au plus tard lors de l’élection virtuelle prévue le 17 décembre 2022. Hockey Canada précise que le conseil d’administration ne se présentera pas à cette élection, mais remplira ses obligations fiduciaires jusqu’à ce qu’un nouveau conseil d’administration soit élu.

Par ailleurs, Bauer Hockey met son partenariat avec Hockey Canada sur la glace alors que l’organisation nationale de sport continue de faire l’objet de vives critiques pour sa gestion des agressions sexuelles présumées.

«Les allégations contre Hockey Canada et l’abus de confiance continu et répété de la part de la direction sont extrêmement troublantes et justifient un changement», ont déclaré le président et directeur général de Bauer, Ed Kinnaly, et la vice-présidente du marketing, Mary-Kay Messier, dans un communiqué mardi.

«Nous avons perdu confiance dans le leadership de Hockey Canada.»

L’entreprise annonce qu’elle suspend son rôle de fournisseur officiel d’équipement des équipes masculines de Hockey Canada et sa commandite des tournois masculins.

Elle indique que Hockey Canada pourra acheter de l’équipement pour les programmes masculins. Les profits générés seront investis dans des programmes de hockey pour les filles, les femmes et d’autres communautés sous-représentées.

L’entreprise dit qu’elle continuera à fournir de l’équipement aux programmes féminins.

«Notre objectif est de conduire au changement de gestion et au changement de politique, pas d’avoir un impact sur les athlètes», a-t-elle précisé.

«Pendant trop longtemps, Hockey Canada s’est concentré uniquement sur le hockey de compétition. Nous croyons qu’un changement global est nécessaire pour s’assurer que la mission se concentre sur la croissance du jeu et la création d’une atmosphère amusante et sécuritaire qui accueille tous ceux qui veulent avoir l’occasion de jouer.»

La décision de Bauer fait suite à des annonces similaires de commanditaires, dont Nike, Canadian Tire et Tim Hortons. Elle survient également après la démission d’Andrea Skinner de son poste de présidente par intérim du conseil d’administration de Hockey Canada.

La ministre des Sports du Canada, Pascale St-Onge, a qualifié la démission de Mme Skinner de pas dans la bonne direction, mais a déclaré que Hockey Canada devait poursuivre sa transition vers une nouvelle équipe à la direction.