Région de Caraquet: les sources de revenus des paroisses s’assèchent

Les paroisses de Caraquet, de Bas-Caraquet et de Bertrand tentent d’amasser des fonds pour le maintien de leurs structures avec une nouvelle loterie d’automne.

L’église Saint-Joachim de Bertrand utilisera les fonds pour avoir de nouveaux perrons, l’église Saint-Paul de Bas-Caraquet pourra se payer le reste de la facture de son asphaltage et l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet financera la rénovation de sa structure extérieure. La facture de l’entièreté des travaux est autour de 50 000$-60 000$.

Le tirage est composé d’un premier prix de 4000$, un deuxième de 500$ et deux autres de 250$ chacun.

La loterie d’automne avait commencé en 2019. Elle avait été créée pour aider à la situation financière des paroisses de la région.

«À Caraquet, on avait une bonne participation à l’église, le monde était généreux. Mais depuis quelques années, on s’aperçoit que ça diminue beaucoup», mentionne Louise Roy, coprésidente du comité de gestion de la paroisse Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet. En 2018, un déficit de 20 000$ avait été annoncé et le comité avait déclaré que le fonds de réserve allait se vider rapidement au rythme où vont les choses.

«Les quêtes ont beaucoup diminué. Avant, elles nous suffisaient, mais aujourd’hui il faut faire d’autres activités de financement.»

Si la pandémie a fait diminuer la présence des croyants au sein de l’église, elle a quand même été profitable pour les finances du lieu. La facture du chauffage a été moins importante puisque l’église a été moins utilisée et des fonds et des subventions ont été obtenus.

Mais avec la fin des mesures, ces fonds n’existent plus et la paroisse est livrée à elle-même.

La première année de la loterie avait été une réussite, avec 10 000$ amassés pour chacune des églises. Cependant, les années suivantes ont été plus difficiles. L’année dernière, la loterie a amassé seulement 5000$ pour chacune des trois paroisses.

Cet automne, la situation de la loterie continue à mal se porter. La vente des billets qui diminue chaque semaine. «Peut-être que l’on ne fait pas assez de publicité, mais la loterie ne donne pas ce que l’on espérait.» Si l’objectif du comité était de faire mieux que l’année précédente, il n’est pas sûr de pouvoir l’atteindre.

Louise Roy précise que la loterie est un bon moyen de garder en bonne condition les bâtiments historiques que sont les trois églises.

«En réalité, c’est une contribution pour aider le financement des structures. On a tous des églises que le monde ne veut pas laisser tomber, mais l’entretien de l’église, ça coûte cher. On aimerait beaucoup que les gens appuient les efforts pour garder nos communautés chrétiennes ouvertes.»