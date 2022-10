Santé mentale: Campbellton conservera une portion de son Centre d’excellence pour jeunes

Le ministre de la Santé confirme que les régions de Campbellton et de Moncton se partageront le futur Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes.

Décidément, ce projet va de revirements en revirements. Le dernier en liste? Comme l’établissement de ce centre tarde à se faire dans le Sud-Est de la province, le gouvernement a décidé de couper la poire en deux et d’en conserver une partie au Restigouche, son emplacement initial.

«En parlant avec les différents partenaires impliqués dans le secteur de la santé mentale chez les jeunes, nous en sommes venus au constat que la population serait mieux desservie si nous conservions un accès aux deux extrémités de la province. Ainsi, huit lits seront maintenus à Campbellton et huit seront installés à Moncton», a confirmé le ministre de la Santé, Bruce Fitch, mardi matin lors d’une intervention à l’Assemblée législative.

Annoncé en 2015 par l’équipe libérale de Brian Gallant, le Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes devait être construit à Campbellton. Il était alors destiné à accueillir une quinzaine de lits pour une clientèle spécifique, soit des adolescents (12-18 ans) de partout en province nécessitant des soins plus poussés en santé mentale.

Le choix de Campbellton, motivé par la proximité et l’expertise déjà présente au Centre de santé Restigouche (hôpital psychiatrique), avait toutefois été contesté par certains experts qui auraient préféré voir celui-ci près des grands centres urbains et universitaires. Ces critiques ont trouvé écho auprès du gouvernement conservateur de Blaine Higgs, si bien qu’en 2019 – en dépit de l’avancement des travaux de construction – on annonçait le déménagement du centre vers Moncton.

Mais voilà, trois ans plus tard, aucune pelletée de terre n’a encore été effectuée dans cette région pour annoncer la construction d’un nouveau centre. En fait, aucun site n’a encore été identifié. Dans ce contexte, le ministre a donc décidé de rendre permanents les huit lits déjà implantés temporairement pour cette clientèle au Restigouche.

Ces lits ne se trouvent toutefois pas à l’intérieur du centre initialement construit à cet effet, mais plutôt dans une aile du Centre hospitalier Restigouche.

En chambre, le député libéral Rob McKee a pressé le ministre Fitch de dévoiler pourquoi, soudainement, il avait pris la décision de scinder ce projet en deux.

«Ce n’est pas une décision basée sur l’argent. La santé mentale des jeunes néo-brunswickois va au-delà de la brique et du mortier. Nous avons pris cette décision à la suite d’analyses sur les besoins et les services disponibles pour ces jeunes. Les soins prodigués à cette clientèle sont de très haut niveau, et nous avons cette expertise à Campbellton», a précisé le ministre.

Selon ce dernier, la présence de personnel qualifié en nombre suffisant pour cette spécialité a également joué dans la balance en faveur du maintien du site de Campbellton.

Pour ce qui est de l’édifice qui devait abriter le Centre d’excellence pour jeunes à Campbellton, il changera comme prévu de vocation. Il logera le Centre résidentiel de traitement des troubles concomitants et de dépendances. Toujours en réaménagement, cet établissement devrait comporter 24 chambres.

Pour ce qui est de la portion de Moncton du Centre d’excellence en santé mentale pour jeunes, on confirme être toujours en phase de planification. Selon le ministère des Transports et de l’Infrastructure, on s’affaire à finaliser l’acquisition d’une parcelle de terrain appropriée.

On s’attend à ce que cette phase d’identification/acquisition soit terminée en 2023 et que le projet soit prêt en 2026.

À noter que les deux centres pour jeunes seront sous la responsabilité du Réseau de santé Vitalité.

Réactions positives

Il va sans dire que ce changement de cap majeur – et pour le moins inattendu – est accueilli avec grand soulagement dans le Restigouche.

«La dernière fois qu’on parlait de ce dossier, c’était pour annoncer que notre centre était voué à disparaître une fois celui de Moncton en place. Là, non seulement nous conserverons une partie de cette spécialité, mais nous allons améliorer nos services du côté des traitements des dépendances. Ce sont donc d’excellentes nouvelles pour les jeunes et pour notre région», souligne le maire de Campbellton, Ian Comeau.

Cet enthousiasme est partagé par le député de Campbellton-Dalhousie, le libéral Guy Arseneault.

«Le fait de rapatrier une partie des lits permettra au Restigouche de conserver une expertise très importante en santé mentale», exprime celui-ci.

Selon le politicien, cette décision du gouvernement conservateur ne fait cependant que valider la position libérale initiale qui était de construire ce centre à Campbellton. Il n’hésite d’ailleurs pas à envoyer quelques flèches à la troupe de Blaine Higgs. Car s’il est heureux de ce revirement de situation, il dénonce les retards et la lenteur de l’évolution de ce dossier depuis 2019.

«Les jeunes de la province sont les grands perdants dans tout cela, car rien n’a été fait ou presque depuis trois ans. C’est un délai totalement inacceptable. Le contribuable aussi est perdant, car au lieu d’avoir un seul site, il y en aura deux, ce qui veut dire qu’on risque de doubler la facture de ce projet», prédit-il.