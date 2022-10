Aide médicale à mourir: deux romans avant le grand départ

Yvon Gaudet sait qu’il n’en a plus encore pour bien longtemps. Dans son petit appartement de la rue Victoria à Dalhousie, il fait ce qu’il a toujours fait le mieux afin de tuer le temps qui lui reste: il écrit.

Atteint d’emphysème sévère, le résident de Dalhousie âgé de 73 ans cherche constamment son souffle.

«Je ne peux plus rien faire. L’activité physique, c’est terminé pour moi. Tout ce qu’il me reste, c’est l’écriture», exprime-t-il, reprenant son souffle entre ses phrases.

Dans l’appartement flotte un arôme de tabac. Il fume toujours la cigarette, ce qui ne l’aide certainement pas à mieux respirer. Il avait pourtant arrêté, mais quand les médecins lui ont confirmé que son état ne s’améliorerait pas, qu’il était trop avancé pour une opération et que sa maladie ne pouvait qu’empirer, il a décidé de s’offrir ce petit plaisir sadique pour le reste de la route.

Quelques mois, c’est tout ce qu’il a devant lui. Trois pour être précis. Le 2 janvier, il recevra l’aide médicale à mourir.

Originaire de Drummondville (Québec), c’est à Dalhousie qu’il a choisi de vivre ses derniers instants. Il y avait résidé auparavant et avait bien aimé. Et bien que critiqué de toute part, c’est l’accessibilité du système de santé de la province qui l’a persuadé de revenir.

«Ça m’a pris un an et demi avant de voir un pneumologue au Québec. Ici, quelques semaines», confie-t-il.

Celui-ci passe aujourd’hui la grande majorité de son temps devant son ordinateur. Il consacre près de quatre heures par jour à l’écriture. Mais cette piètre qualité de vie – et le calvaire de manquer constamment de souffle – c’en était trop pour lui, et c’est ce qui l’a amené à prendre la plus importante décision de sa vie: mourir.

«Je suis en paix avec la mort, en paix avec moi-même. Je suis prêt. Je pourrais partir demain matin que ça ne me dérangerait pas, quoique ça compromettrait mes projets. Et tant qu’à faire, j’aimerais bien les terminer», dit-il.

En santé, il aurait continué à croquer dans la vie. C’est qu’il a encore plein d’idées en tête. Des histoires à inventer, même sa propre histoire à raconter.

Les romans

M. Gaudet a été journaliste pendant 35 ans à Radio-Canada, notamment à Montréal, Windsor, et longtemps sur la péninsule nord de la Gaspésie. Il a été chef de pupitre et affectateur. À sa retraite des communications, il a exploité un restaurant et même été directeur de la Chambre de commerce de Matane. Aujourd’hui, il délaisse la rigidité journalistique pour la fiction.

«Je suis devenu journaliste non pas parce que j’affectionnais particulièrement les communications, mais surtout parce que j’aimais écrire», explique-t-il.

D’ici quelques jours paraîtront non pas un, mais deux de ses œuvres, Un petit diable et Le bonhomme 7 heures. Il s’agit de deux thrillers policiers mettant en scène une même héroïne, Arma Lacroix. Atteinte de la polio, celle-ci se retrouvera avec certains dons après une expérience de mort imminente. Ces dons l’amèneront à devenir consultante experte auprès des autorités policières, notamment dans les cas de disparition.

À ces deux romans s’ajoutent Le miroir de la malédiction (paru en 2016) et le récit-vérité L’enfer au paradis (2020).

Les deux romans qui paraîtront sous peu devaient initialement faire partie d’une tétralogie. Cela dit, la santé de l’auteur a rapidement rattrapé ses ambitions.

«Je crois pouvoir en terminer un, mais le temps risque de manquer pour le dernier, surtout que je travaille aussi à l’écriture de mon autobiographie. J’ai plusieurs histoires à raconter concernant ma vie, ma carrière. J’espère avoir le temps de tout écrire avant la fin de l’année», indique-t-il.

Les romans Un petit diable et Le bonhomme 7 heures sont disponibles par l’entremise des éditions Plume noire (plumenoire.org).

Une réputation à rétablir

Écrivain sur le tard, M. Gaudet regrette de ne pas s’être lancé plus tôt. Qu’attend-il de ses œuvres? Comme il le dit lui-même, il tente de faire sa marque avant de quitter ce monde.

«C’est en quelque sorte mon héritage», souligne-t-il.

Qu’à cela ne tienne, il espère aussi rétablir son nom. Car lorsqu’on effectue une recherche à son sujet sur le web, on s’aperçoit rapidement qu’il n’est pas connu que pour ses qualités journalistiques ou littéraires.

En 2019, il a en effet été arrêté par les autorités de la République dominicaine où il avait l’habitude de passer l’hiver depuis quelques années. La raison de l’arrestation? On le soupçonnait d’avoir tenté d’obtenir des relations sexuelles de la part d’une fillette de 7 ans.

Emprisonné pendant quatre jours, il a été libéré sans la possibilité de quitter le pays, une situation qui a duré pendant quatre mois. Durant cette période, il raconte avoir été arnaqué de plusieurs milliers de dollars par un avocat de l’endroit. Finalement, aucune accusation ne sera déposée contre lui, ni en République dominicaine ni au Canada.

Cet épisode de sa vie, M. Gaudet en parle ouvertement, sans gêne. En fait, il l’a même couché sur papier dans son récit-vérité, L’enfer au paradis. Tout au long de ce qu’il qualifie de véritable cauchemar, il clamera son innocence. Depuis son retour au pays, il est en croisade pour rétablir sa réputation.

Qu’est-ce qui est arrivé? À vrai dire, lui-même ne le sait pas vraiment. Il lance l’hypothèse que cette arrestation pourrait être un coup monté par les autorités destinées à le faire taire, lui qui s’était mis en tête de dénoncer certains rouages de la politique locale.

«La vraie histoire, je ne la saurai probablement jamais», dit-il.

Le prix à payer aura été lourd. Du jour au lendemain, il est devenu un paria, autant chez lui qu’en République dominicaine.

«Tout à coup, je suis devenu le pédophile, celui qui va dans le sud pour avoir des relations avec des enfants. Ma réputation en a pris un coup. Toute ma carrière s’est envolée, ça m’a anéanti», raconte-t-il.

«Ce que je souhaite, c’est que si on doit entrer mon nom dans Wikipédia un jour, qu’il soit reconnu pour mes œuvres et non pour cette boue dans lequel on m’a traîné.»