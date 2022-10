L’Acadie rurale célèbre le temps des récoltes avec le festival Folk Racines

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le septième festival Folk Racines aura lieu du 14 au 16 octobre dans la région de Rogersville.

L’événement débutera le vendredi avec une tournée de la ferme Terre Partagée où l’on retrouvera différents kiosques de produits locaux. Une soirée Trivia se tiendra plus tard au Club 126 de Rogersville.

Samedi matin, le chroniqueur et cueilleur de produits sauvages, Aaron Shantz, guidera une randonnée dans le sentier Kevin Pitre qui est situé derrière l’édifice municipal à Rogersville afin de discuter de l’écosystème, de plantes comestibles et de la Forêt Wabanaki, communément appelée Forêt acadienne.

«Il va nous aider à identifier des plantes, à savoir lesquelles sont comestibles, et parler de ce que l’on retrouve dans notre belle forêt», explique Philippe Le Voguer, travailleur à la coopérative ferme Terre Partagée.

Un atelier de conservation des aliments sera également offert au cours de l’après-midi. Les participants prépareront une variété de conserves qu’ils pourront ramener à la maison.

En soirée, les festivaliers se donnent rendez-vous au Club récréatif de Pleasant Ridge pour un souper rassembleur, genre potluck, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.

Le chanteur Paul Hébert sera sur place pour une soirée intime.

L’artiste Martin Krykorka sera également présent durant tout le festival afin de peindre une murale de la Grange Partagée.

«Martin c’est un paysan du Nouveau-Brunswick. Il habite sur une ferme et c’est un artiste aussi», informe le porte-parole du festival.

Les activités du dimanche se dérouleront à la salle communautaire de Rogersville. Un atelier de fabrication de savon sera présenté dimanche matin par Madiane Michaud de MadiaBotanica.

Les enfants sont conviés à une course à obstacles à l’extérieur, à compter de 10h.

Un retour à la source

Selon Philippe Le Voguer, l’objectif du festival est de ramener les gens à la source et montrer des habiletés qui se sont perdues avec le temps, surtout en ce qui concerne la nourriture.

«Je sais qu’au cours des premières années, Kevin (Arseneau) avait montré comment plumer une poule du début à la fin!», ajoute-t-il.

L’événement permet aussi de mettre en valeur le terroir et la communauté.

«On essaie toujours de montrer les talents et habiletés des gens de la région et de nos connaissances, ainsi que de mélanger des arts là-dedans, raconte le porte-parole. On essaie de ramener des pratiques oubliées, mais en même temps, rester moderne et créatif.»

L’employé de la ferme invite les gens à participer en grand nombre. «Il y a des activités pour tous les âges vraiment, que ce soit le marché à l’extérieur, fabriquer du savon ou faire du cannage, le spectacle de Paul Hébert qui est gratuit, on essaie vraiment d’être le plus accueillant pour tout le monde.»

La ferme Terre Partagée est située au 1312, chemin Pleasant Ridge. Sa mission est de permettre aux paysans qui travaillent la terre de vivre d’une production durable dans le but d’une souveraineté alimentaire des communautés locales.