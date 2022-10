L’Agence emploi retraite du Nord-Ouest étend son programme dans l’ensemble du N.-B.

Le projet-pilote d’une agence de jumelage de personnes retraitées avec des employeurs de la région du Nord-Ouest s’étendra finalement dans

l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Mis en place au début de l’année 2021, l’Agence emploi retraite, chapeautée par la Chambre de commerce d’Edmundston, a comme objectif de faciliter la liaison entre les personnes à la retraite de plus de 50 ans qui désirent faire un retour sur le marché du travail et les employeurs qui ont un besoin de main-d’œuvre temporaire.

Le projet pilote a été élaboré à la suite d’un forum organisé par TravailNB en 2019. Le forum visait à évaluer l’intérêt des personnes retraitées à réintégrer le marché du travail, ainsi que l’intérêt des employeurs à les accueillir.

Elle a récemment atteint le cap des 100 jumelages. Au cours de sa première année d’activités, l’agence a dépassé son objectif de 25 jumelages alors qu’elle en a réalisé 60.

L’agent de jumelage, Marco Ruest, s’est dit heureux de voir que les efforts déployés dans la région du Nord-Ouest permettront au programme d’être offert à d’autres régions de la province.

«La recette du succès, c’est de personnaliser les interactions avec les employeurs et les gens à la retraite, pour que je puisse faire un jumelage parfait (…) C’est une fierté de voir que nos efforts vont faire des petits à la grandeur de la province.»

Le projet-pilote visait évidemment à trouver une solution pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre au Nord-Ouest. Souvent utilisé de manière temporaire, M. Ruest explique que la durée du travail des retraités peut varier de quelques semaines à quelques mois.

«On a eu des remplacements de congé de maternité ou de maladie. Il y a d’autres jumelages qui sont jusqu’à ce que l’on ait trouvé un employé à temps plein. On a beaucoup de retraités qui sont restés actifs avec l’employeur. D’autres retraités ont même eu plusieurs emplois.»

Réal Ouellette est l’un de ces retraités qui ont profité du programme. Il travaille au Club de golf Fraser d’Edmundston.

«J’étais horticulteur et j’avais abandonné ça alors je cherchais quelque chose pour meubler mon temps. C’était censé être temporaire pour deux mois, mais la personne que je remplaçais ne pouvait pas revenir alors j’ai fait un six mois.»

M. Ouellette s’est aussi dit heureux d’apprendre que d’autres personnes dans la même situation que lui auront la chance de profiter d’un programme comme l’Agence emploi retraite.

La même logique sera donc utilisée par le gouvernement provincial pour justifier sa décision de reprendre l’idée et de la transporter ailleurs au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement provincial investira 2,7 millions$ sur deux ans pour étendre le projet-pilote. Ces fonds sont fournis par les gouvernements fédéral et provincial grâce aux ententes Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Selon le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, ce sont environ 120 000 personnes qui devraient délaisser le marché du travail au cours des dix prochaines années.

342 000 personnes âgées de 50 ans et plus

En date de 2021, le Nouveau-Brunswick comptait plus de 342 000 personnes âgées de 50 ans et plus, dont 59% ne faisaient pas partie de la population active.

«Nous réalisons qu’il faut penser et faire les choses différemment. Une de ces choses est de prendre des Néo-Brunswickois qui veulent continuer de travailler après leur retraite, mais qui ne veulent pas être actifs 40 heures par semaine.»

«Avec cette agence, nous pouvons en savoir plus sur le nombre de gens qui veulent travailler et leurs habiletés afin de les jumeler à un employeur en particulier.»

Sans compter celle du Nord-Ouest, six autres agences sont en place. Elles couvrent les régions de Fredericton et ses environs, le Sud-Est, la Péninsule acadienne, Miramichi, Le Restigouche et le Sud-Ouest.

M. Holder ne s’est toutefois pas prononcé au sujet des objectifs à atteindre, préférant dire que ce sera aux agences régionales de les établir.

«Ces objectifs seront le reflet des besoins de chaque région. Ce qui fonctionne dans une région ne fonctionnera peut-être pas dans une autre. Nous nous attendons à ce que les objectifs soient réalisables et que les agences soient en mesure de les atteindre.»

De son côté, l’Agence emploi retraite poursuivra à partir des bases qui ont été jetées lors de la mise en place du projet-pilote.

Elle assurera aussi une certaine forme de mentorat afin d’aider les autres agences du genre.

«On va partager des informations avec les autres afin d’uniformiser ça dans l’ensemble de la province. On a déjà commencé en préparant de petites vidéos ainsi qu’en organisant des séances d’information pour les aider dans leurs démarches», a ajouté Marco Ruest.