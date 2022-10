Le maire de Grand-Sault tire sa révérence

Le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière en politique municipale, lui qui a annoncé qu’il n’allait pas porter sa candidature aux prochaines élections municipales de novembre prochain.

Visiblement ému de mettre un terme à une carrière de près de 26 ans en politique municipale à Grand-Sault, M. Deschênes dit quitter ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli et est convaincu d’avoir pu apporter du changement au sein de la ville.

«Lorsque l’on arrive à une élection, ça chatouille en dedans. C’est dans nos tripes. Ça fait partie de mon quotidien depuis bientôt 26 ans. On a changé le portrait de la ville de Grand-Sault au fil des années. Mais en politique, il n’y a jamais de bon temps pour rentrer, et il n’y en a pas de bon pour sortir.»

«Je pense que j’ai fait la différence dans la ville et je n’ai pas besoin de me le faire dire. Je me promène et je le vois, mais je ne l’ai jamais fait seul.»

Se disant à la fois égoïste et réaliste, Marcel Deschênes a longtemps réfléchi avant de prendre une décision finale.

«On est égoïste dans le sens où ce n’est pas le temps de lâcher lorsque l’on a besoin de quelqu’un avec de l’expérience pour continuer. D’un autre côté, il faut être réaliste et se dire: “est-ce je veux vraiment mourir dans ma chaise (de maire)? J’ai passé beaucoup d’années ici. C’est le temps de laisser la chance à d’autres.»

Le maire raconte que c’est en 1984 qu’il commence à contempler l’idée de faire partie du conseil municipal de la ville de Grand-Sault, à la suite d’un conseil de l’un de ses voisins de l’époque.

«J’avais commencé le premier festival des neiges. J’étais venu voir la municipalité pour leur demander des fonds pour nous aider à faire de l’événement un succès, mais elle n’avait pas de fonds. Mon voisin m’a dit: “Ne chiale pas. Si tu veux faire une différence, présente-toi. J’avais 25 ans alors je me suis dit que j’allais attendre un peu, mais je me suis présenté à 26 ans.»

C’est donc en 1986 que Marcel Deschênes a été élu pour la première fois au poste de conseiller municipal. Il est réélu au même poste en 1989. C’est en 1992 qu’il devient maire de Grand-Sault pour la première fois, un poste qu’il conserve lors des élections de 1995 et 1998.

«Je dois remercier la population qui m’a supportée dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles.»

À partir de 2001, il a pris une pause de quelques années sur la scène municipale avant de revenir en 2008.

Même s’il reconnaît qu’il a contribué à divers projets au sein de la municipalité, Marcel Deschênes a une pensée pour le reste de l’appareil municipal.

«On a fait de beaux projets. Est-ce que l’on peut s’améliorer? Sûrement. Il y a toujours de la place à l’amélioration. La chose dont je suis le plus content de mon passage au conseil municipal est que l’on a recruté du bon personnel qui nous aide à faire ces beaux projets. Sans nos employés, on n’aurait été nulle part.»

Un autre vétéran de la politique municipale à Grand-Sault, Renaud Ouellette, a également confirmé qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections de la nouvelle entité fusionnée.

Celui qui occupe le poste de maire adjoint a expliqué qu’il ne se sentait pas capable de continuer en politique municipale, se disant aussi inquiet des répercussions de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick.

D’autres membres du conseil municipal actuel sont en processus de réflexion.