Les dents de la mer et les fossiles d’un collectionneur fascinent les élèves

Denis Paulin est plus qu’un collectionneur de fossiles. C’est un passionné et un autodidacte qui adore partager avec les jeunes la somme de connaissances qu’il a accumulée au fil des ans.

Depuis plus de dix ans, M. Paulin, un résident de Tracadie, mais autrefois de Caraquet, se rend dans les écoles, sur invitation, pour permettre aux jeunes d’en apprendre un peu plus sur des créatures issues d’une autre époque.

Mardi, il s’est arrêté à l’école Le Tremplin, à Tracadie, et le temps d’une conférence, deux classes ont découvert le monde peu ordinaire des fossiles et des squelettes d’animaux.

D’entrée de jeu, M. Paulin a présenté les ammonites, des mollusques apparus à l’ère du dévonien (il y a 400 millions d’années passées) qui ont immédiatement intrigué les élèves.

Le jeune auditoire a ensuite découvert une collection d’ossements d’animaux, notamment une rare tablée de crânes d’ours, de sanglier, de mouton, de raton-laveur, de coyote, de renard, de chevreuil et même… de crocodile.

Deux vertèbres de baleine et une côte du même mammifère, par leurs imposantes dimensions, ont également fasciné les enfants.

Les dents de la mer, version préhistorique

Mais les pièces maîtresses de cette collection plutôt hétéroclite remplissaient de petits caissons: une série de dents de mégalodon. Au total, 120. Une collection unique selon un paléontologue qui aurait dit à M. Paulin que celui-ci était, à sa connaissance, le seul en Atlantique à posséder un tel trésor.

Certaines dents mesurent six pouces et leur état de conservation est parfois étonnant. Leur valeur? Entre 500$ et 1500$ pièce. Plus elles sont longues, plus elles coûtent cher, nous dit M. Paulin, qui aimerait bien ajouter à cet ensemble des dents faisant sept pouces ou plus.

Il n’en existerait qu’une douzaine dans le monde, explique-t-il, mais leur prix peut atteindre 30 000$.

La fascination de M. Paulin est née lors d’un voyage à l’étranger, au début des années 2000. Il avait alors acquis une dent de requin qu’il jugeait énorme puisqu’elle excédait trois pouces. Il a d’abord cru qu’il s’agissait d’une dent de requin blanc, mais il a dû se raviser lorsqu’on lui a dit que ne pouvait être le cas.

Sa curiosité piquée, il a mené ses propres recherches et il a découvert qu’il possédait en réalité une dent de mégalodon, une espèce disparue presque quatre millions d’années passées.

Le mégalodon est l’un des plus grands prédateurs à avoir parcouru les océans, mais aujourd’hui il n’en reste plus que les dents. Les scientifiques ont néanmoins estimé, à partir de ces seuls indices, que les plus gros spécimens auraient pu faire 60 pieds de long et peser jusqu’à 100 tonnes.

La mâchoire du mégalodon était large de dix pieds, nous dit le collectionneur. Ce redoutable tueur, ajoute M. Paulin, pouvait littéralement «couper une baleine en deux».

Le terrifiant requin de la série Jaws, s’il avait vécu à la même époque, aurait sans doute trouvé en lui un adversaire… de taille.