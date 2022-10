Une première saison difficile depuis des années pour les homardiers de la zone 25

Les pêcheurs de homard de la zone 25 ont connu une saison difficile et plusieurs font état d’une diminution des débarquements de l’ordre de 30%, selon l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Mercredi marquait la fin de la saison de pêche pour les homardiers néo-brunswickois de la zone 25, qui s’étend de Pointe-Sapin jusqu’à Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

D’après l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM), la saison 2022 a été difficile, notamment à cause de l’inflation qui a fait exploser le montant d’argent qu’ont dû dépenser les homardiers afin de s’approvisionner en carburant et appât.

«C’est une saison à oublier, c’est la première saison difficile depuis bien des années», explique Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’UPM.

Bien que les bilans officiels de la saison ne soient toujours pas disponibles, M. LeBlanc affirme que les membres de l’UPM rapportent des débarquements significativement moins élevés que l’an dernier.

«C’est préliminaire, mais les gars nous parlent anecdotiquement d’une diminution des débarquements d’environ 30% pour les vétérans. Ce serait pire pour les pêcheurs moins expérimentés», précise-t-il.

Plusieurs facteurs pourraient avoir contribué à faire baisser les prises cette année, analyse M. LeBlanc, notamment le temps passé en mer.

«Beaucoup de pêcheurs sortaient aux deux jours, une stratégie visant à réduire leurs dépenses, donc c’est possible que ça eût un effet négatif sur les débarquements, avance-t-il. On a aussi perdu quatre jours avec la tempête Fiona, sans compter les autres jours de mauvais temps. La météo est de moins en moins coopérative lors de la saison d’automne. On a perdu une dizaine de jours cette année.»

S’ajoutent à cela deux jours où les bateaux sont restés à quai en début de saison, un mouvement de contestation organisé par les homardiers visant à dénoncer le faible prix qu’ils recevaient pour leurs prises.

M. LeBlanc reconnaît néanmoins que la diminution des débarquements survient dans un contexte où les pêcheurs ont connu des prises atteignant des niveaux sans précédent au cours des quatre ou cinq dernières saisons. Si l’inflation n’avait pas été aussi importante, les pêcheurs auraient connu «une saison correcte.»

«Avec les prix du carburant et de l’appât, je ne suis pas sûr que beaucoup de pêcheurs ont dégagé des profits cette année.»

Un plateau?

L’UPM se demande si la diminution des débarquements pourrait être symptomatique d’une diminution de la biomasse présente dans le détroit de Northumberland. Si la population de homard avait atteint un sommet, il est possible qu’il n’y avait plus suffisamment de nourriture dans l’écosystème pour la soutenir.

«C’est l’hypothèse que j’entends de plusieurs pêcheurs. Nous sommes peut-être arrivés au maximum de ce que peuvent donner les programmes d’amélioration de la ressource», ajoute le conseiller aux pêches.

Pour le savoir, on devra toutefois attendre le sondage que mènera le ministère des Pêches et Océans en juillet prochain.

Opération nettoyage

Maintenant que leur saison est terminée, plusieurs pêcheurs de l’UPM procéderont au cours des prochains jours à une opération de nettoyage afin de récupérer des engins de pêche endommagés ou perdus à la suite du passage de la tempête Fiona. Un permis spécial a été délivré par le gouvernement fédéral à cette fin.

«On a dû obtenir ces autorisations parce que la réglementation en place ne permet pas à un pêcheur A de ramasser l’équipement du pêcheur B. C’est illégal, dit Luc LeBlanc. Ceux qui participent à l’effort de nettoyage ont toutefois obtenu un permis pour pouvoir faire ce travail pendant deux jours. On verra ce que ça va donner. Le nettoyage aura lieu à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. C’est la priorité numéro un pour nous en ce moment. On ne veut pas laisser des engins fantômes dans la mer qui vont pêcher tout l’hiver pour rien.»

D’après M. LeBlanc, peu de pêcheurs ont espoir de récupérer leurs casiers en bon état puisque ceux-ci ont probablement été écrasés par Fiona, ensevelis dans la boue ou le sable.