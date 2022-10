Aldéo Saulnier veut devenir maire de Grand-Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le maire actuel de la Ville de Bouctouche, Aldéo Saulnier, annonce son intention de devenir le premier maire de l’entité 29, nouvellement désignée sous le nom de Grand-Bouctouche.

Le principal intéressé est maire de Bouctouche depuis maintenant treize ans et demi. «J’ai été élu par acclamation en 2004. J’ai été là de 2004 à 2016, et puis j’ai été réélu en 2021 pour ce mandat-ci», explique-t-il.

«Ça va être un nouveau défi et ça m’intéresse de voir comment on va pouvoir restructurer nos affaires avec les DSL de Wellington et de Sainte-Anne. On va tous travailler ensemble. Ça va être intéressant parce que tout le monde va être représenté d’une manière ou d’une autre», déclare le candidat à la mairie de Grand-Bouctouche.

«Il va y avoir trois quartiers et deux membres élus par quartier», informe Aldéo Saulnier, en plus de l’ajout de deux conseillers généraux. Le nouveau conseil sera formé d’une mairie et huit conseillers répartis dans trois quartiers. «Ça va faire neuf personnes autour de la table. Ça va être un gros défi et je suis prêt à embarquer dedans», ajoute-t-il.

À titre comparatif, le conseil municipal actuel de la Ville de Bouctouche est formé de quatre conseillers municipaux en plus du maire. Le nouveau conseil de Grand-Bouctouche comptera deux fois plus de conseillers.

Même si la gestion administrative de la nouvelle entité se fera à Bouctouche même, le candidat à la mairie ne ferme pas la porte à la possibilité de tenir des réunions du nouveau conseil à l’extérieur de la municipalité actuelle, par exemple, à la salle paroissiale de Sainte-Anne-de-Kent.

«La raison que je me présente, c’est parce que je veux être certain que les petites communautés qui embarquent avec nous vont être desservies, que tout le monde va être desservi également», affirme Aldéo Saulnier. Il parle aussi de développer des stratégies avec ces communautés.

«Tous nos acquis appartiennent au Grand-Bouctouche», annonce-t-il en référence au Centre J.K. Irving, à la Bibliothèque publique Gérald-Leblanc et autres services.

En plus de la ville de Bouctouche, le Grand-Bouctouche comprend le District de services locaux (DSL) de Sainte-Anne-de-Kent, une partie du DSL de Wellington, une section du DSL de Sainte-Marie-de-Kent et une partie du DSL de Richibucto.