Démission de Dominic Cardy: Susan Holt surprise, mais pas tant que ça

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, est surprise par la démission de Dominic Cardy et les termes durs qu’il emploie contre M. Higgs.

Elle est en revanche moins étonnée par le contenu de son attaque.

«Moi-même, je me suis lancée dans la course à la chefferie libérale parce que j’étais vraiment frustrée de l’approche qu’a le premier ministre de la gouvernance au niveau des francophones, des autochtones et des membres des syndicats», a-t-elle dit en point presse.

Elle a ajouté que les libéraux suspectaient que les décisions du gouvernement provincial étaient prises dans un seul bureau à Fredericton.

«Cette lettre-là suggère que c’est le cas. On pense que ce n’est pas la démocratie ni une façon de gérer le Nouveau-Brunswick», a commenté Mme Holt.

Elle a toutefois refusé de s’engager à demander la démission de M. Higgs.

«Ça doit être considéré, a-t-elle déclaré. Je relirai la lettre et j’en parlerai avec le caucus. Nous ne voulons pas nous mêler d’une dispute entre les membres du gouvernement. Mais, ce que M. Cardy dit est sérieux.»