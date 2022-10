Cardy démissionne de son poste de ministre de l’Éducation et attaque Higgs

Le ministre de l’Éducation et du développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a remis sa démission, jeudi matin.

M. Cardy quitte également son poste de vice-président du Conseil du Trésor.

Il demeurera tout de même député conservateur de Fredericton Ouest-Hanwell.

«J’ai hâte de continuer à servir les gens de Fredericton Ouest-Hanwell en tant que membre du caucus progressiste-conservateur depuis les banquettes arrière et de continuer à défendre des politiques de réforme et de responsabilité», a écrit M. Cardy dans un communiqué de presse.

Dans un gazouillis publié sur Twitter, M. Cardy s’est même permis de lancer une flèche au premier ministre Blaine Higgs, affirmant, pour expliquer sa démission «qu’à un moment donné, le style de travail et les valeurs comptent».

Dans sa lettre ouverte de démission à l’intention du premier ministre, Dominic Cardy accuse notamment le premier ministre d’avoir imposé plusieurs changements importants sans en aviser le cabinet des ministres ou le caucus progressiste-conservateur.

Le premier ministre fait preuve de «mauvais comportement» et de «mauvaise prise de décision», selon Cardy.

Il affirme que les valeurs et le style de gestion du premier ministre divergent de plus en plus avec les siennes, et qu’un «point de non retour a été atteint».

L’immersion française

Il affirme notamment que le premier ministre a fait pression sur le ministère de l’Éducation pour «abolir l’immersion française», une réforme qui n’était pas incluse dans la plateforme du parti ni dans le discours du trône et qui «n’a pas été partagée ou approuvée par le Cabinet ou le caucus».

Il affirme que des changements au système d’éducation en français langue seconde sont nécessaires, mais que «le changement exige de la prudence, pas un boulet de démolition».

Il mentionne également un incident qui se serait produit lors d’une réunion avec un haut fonctionnaire.

«Votre comportement lors d’une récente réunion, ou vous avez refusé de lire les preuves que vous aviez spécifiquement demandées, préférant crier «Data my ass» à un haut fonctionnaire parce que vous n’aimiez pas ce que les données vous montraient : eh, bien c’était la fin de votre projet politique à mes yeux. Si vous rejetez les preuves parce qu’elles vous déplaisent, alors vous ne croyez pas aux preuves.»

L’abolition des CA des réseaux de santé

Il accuse aussi le premier ministre d’avoir aboli les conseils d’administration des réseaux de santé «sans en informer le cabinet». Ce jour-là, le premier ministre Blaine Higgs a également remplacé sa ministre de la Santé, Dorothy Shephard, par le ministre Bruce Fitch.

Selon Dominic Cardy, l’abolition des CA est une «consolidation du pouvoir» entre les mains du premier ministre «qui s’est accélérée au cours des 14 derniers mois.»

«La différence entre notre démocratie parlementaire et une présidence exécutive ou une dictature est que les Néo-Brunswickois doivent s’attendre à ce que les décisions importantes soient au moins discutées avec un groupe de personnes élues, représentant le public», écrit Dominic Cardy.

«Saper» la réconciliation entre groupes linguistiques

Le ministre affirme aussi que le premier ministre tente de «retarder ou saper» la réconciliation des communautés linguistiques et culturelles, notamment entre anglophones, francophones et autochtones.

Voilà près d’un an que le premier ministre a reçu un rapport contenant des recommandations pour modifier la Loi sur les langues officielles, mais il refuse toujours de parler de ses intentions par rapport à cette loi, un fait que Dominic Cardy dénonce.

«Entre autres, les excuses interminables pour ne pas répondre au rapport sur la Loi sur les langues officielles sont embarrassantes pour un gouvernement élu sur des promesses d’action et d’unité.»

Ce n’est pas la première fois que Dominic Cardy critique son premier ministre, même s’il ne l’a jamais fait aussi ouvertement et de façon aussi explosive.

Dans une lettre interne obtenue par la CBC il y a un an, il dénonçait la politique du gouvernement contre la reconnaissance des terres ancestrales non cédées par les peuples autochtones.

Assermenté comme ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en 2018, il a été chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la province de 2011 à 2016 et a été chef de cabinet du chef de l’opposition de 2017 à 2018.