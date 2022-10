La lettre de Dominic Cardy, un événement «historique»

La leçon que le ministre de l’Éducation démissionnaire, Dominic Cardy, a tenté de faire au premier ministre Blaine Higgs, dans une lettre ouverte, s’est fait entendre dans tout le Nouveau-Brunswick. Les partis d’opposition et des organismes la commentent.

La cheffe du Parti libéral, Susan Holt, est surprise par la démission de Dominic Cardy et les mots durs qu’il emploie contre Blaine Higgs. Elle est en revanche moins étonnée par le contenu de son attaque.

«Moi-même, je me suis lancée dans la course à la chefferie libérale parce que j’étais vraiment frustrée de l’approche qu’a le premier ministre de la gouvernance au niveau des francophones, des Autochtones et des syndicats», a-t-elle dit.

Elle a ajouté que les libéraux suspectaient que les décisions du gouvernement provincial se prenaient dans un seul bureau à Fredericton.

«On pense que ce n’est pas la démocratie ni une façon de gérer le Nouveau-Brunswick», a commenté Mme Holt.

Elle a toutefois refusé de s’engager à demander la démission de M. Higgs.

«Je relirai la lettre et j’en parlerai avec le caucus, a-t-elle déclaré. Nous ne voulons pas nous mêler d’une dispute entre les membres du gouvernement. Mais, ce que M. Cardy dit est sérieux.»

Le chef du Parti vert, David Coon, écarte la possibilité de demander la démission de M. Higgs.

«Notre parti s’oppose à beaucoup d’initiatives du premier ministre, mais ce n’est pas une raison pour lui demander de quitter son poste», a-t-il expliqué.

M. Coon juge néanmoins que la lettre de M. Cardy est un événement historique dans la politique canadienne. Il s’interroge au sujet des intentions de son auteur.

«Sa démission est peut-être la conséquence de l’approche de M. Higgs. L’autre possibilité, c’est que M. Cardy savait qu’il était écarté du gouvernement», a analysé l’écologiste.

Il a glissé que le ministre démissionnaire a l’ambition de diriger la province.

La Nation wolastoqey du Nouveau-Brunswick appelle tous les membres du gouvernement à quitter leur poste.

«La démission de Dominic Cardy est la confirmation et l’amplification de sérieuses inquiétudes à propos de la capacité du premier ministre à faire son travail», juge-t-elle.

Le regroupement de communautés estime que M. Higgs se borne à des opinions mal informées et dépassées. Ils le décrivent comme un interlocuteur qui se montre sourd et irrespectueux des idées d’autrui.

Inquiétudes pour les élèves

La présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), Nathalie Brideau, espère que les guerres politiciennes épargneront les élèves.

«C’est important que les enseignants gardent le cap sur leur mission», a-t-elle déclaré.

Mme Brideau a refusé de commenter la lettre de M. Cardy, même le passage concernant ses craintes au sujet de la politisation du système éducatif.

«Ça fait longtemps qu’on parle de ça. À chaque changement de gouvernement, des modifications sont apportées, a-t-elle rappelé. Ça crée une instabilité alors que nous souhaitons le contraire dans nos écoles.»

La présidente de l’AEFNB a félicité M. Cardy pour une partie de son travail.

«Il a toujours démontré une bonne compréhension de la dualité en éducation. Il a toujours été attentif aux élèves et à leurs apprentissages. Il a toujours été disponible pour le personnel enseignant et les partenaires», a-t-elle applaudi.

Mme Brideau a aussi salué M. Cardy pour sa collaboration avec le gouvernement fédéral afin de réduire les frais de garderie ainsi que pour ses investissements dans les technologies à l’école.

L’organisme Canadian Parents for French a exprimé son inquiétude concernant le témoignage de M. Cardy au sujet de pressions du premier ministre pour abolir l’immersion française, non fondées par des preuves.