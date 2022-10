Le passé sombre de Shediac dévoilé lors d’une soirée mystère

Étant donné que l’automne est une saison très active dans les carnets d’histoire de la baie de Shediac, la Société historique de la mer rouge en profite pour lancer une promenade automnale guidée pour le moins originale.

Les personnes fascinées par les légendes et mystères sont invitées à se rendre au Musée de la gare de Shediac, samedi, avant 18h30, pour prendre part à une soirée d’apprentissage sur l’histoire sombre de la communauté.

Un livret visant à informer les intéressés raconte quelques phénomènes étranges documentés, et nommé «Légendes et mystères sombres de Shédiac».

«On a ramassé ce qu’il y avait et on a fait une sélection. Je pense que ça va être intéressant», dit le président de la Société historique de la mer rouge, Armand G. Robichaud.

Dix-huit courts récits mystérieux ou légendaires extraits des livres et cahiers d’histoire de Shediac, ou tels que racontés, seront présentés par des narrateurs en français et en anglais, tout au long d’un parcours de cinq arrêts.

La soirée débutera avec un hommage à l’historien John Edward Belliveau et les mystères du 12 octobre. Dans ses livres, l’historien signale que la date du 12 octobre est souvent rattachée à des événements malheureux et étranges à Shediac.

Une marche nocturne permettra ensuite aux participants de visualiser certains lieux, à commencer par la gare bien sûr, ensuite le parc Pascal-Poirier, la vieille école centrale de Shediac qui est maintenant devenue le Club d’âge d’or, le cimetière catholique Saint-Joseph et le restaurant Moque-Tortue.

Inutile d’alerter les autorités si vous apercevez des lampes allumées dans le cimetière Saint-Joseph, car une autorisation a été obtenue par les organisateurs pour marcher dans ce lieu avec une lampe de poche, le soir du 15 octobre.

Au restaurant Moque-Tortue, le chanteur pop moutarde acadien, Michel Thériault, présentera deux chansons traitant de deux meurtres ignobles survenus à Shediac au 19e siècle.

Les participants sont invités à amener leur manteau en cas de pluie.

Ce projet est une collaboration de la Société historique de la mer Rouge, la Société culturelle Sudacadie, Tantramar Seniors College, Voiles au vents, la Ville de Shediac, Viva Shediac et le Cours d’arts dramatiques de l’école Louis-J.-Robichaud.

La mise en scène pour cette soirée est de Diane Richard.

Depuis plusieurs années, la Ville de Shediac, la Société historique de la mer rouge et plus récemment une nouvelle entreprise privée, Viva Shediac, collaborent à des causeries et à des promenades guidées sur l’histoire de la ville et de la baie de Shediac durant les mois d’été.