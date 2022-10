Plus de médecins seront formés à Moncton

Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick accueillera huit étudiants de plus à la rentrée 2023.

Le gouvernement provincial dépensera 172 000$ par an pour ouvrir quatre nouvelles places au sein du programme offert sur le campus de l’Université de Moncton en partenariat avec l’Université de Sherbrooke.

Par ailleurs, trois étudiants de la Nouvelle-Écosse et un étudiant de l’Île-du-Prince-Édouard, qui doivent actuellement suivre leur formation à Sherbrooke au Québec, seront transférés vers Moncton. «En les formant plus proche de chez eux, les chances de rétention seront plus grandes», souligne Dr Michel H. Landry, le directeur du Centre de formation médicale.

Le nombre de places disponibles dans la cohorte francophone passera donc de 24 à 32.

La semaine dernière, le gouvernement provincial annonçait que les dix places en médecine actuellement offertes à des étudiants néo-brunswickois à l’Université Memorial, à Saint John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) seront déplacées à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. À compter de l’année prochaine, 40 places en médecine seront disponibles dans le cadre du programme de formation médicale de la Dalhousie University, et trois places seront disponibles à l’Université Laval ainsi qu’à l’Université de Montréal, respectivement.

Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, assure que les discussions entourant l’ajout des places supplémentaires se poursuivent et promet déjà que d’autres annonces suivront prochainement. «Nous n’avons pas terminé», lance-t-il.

«L’Université de Sherbrooke et la Dalhousie University forment des médecins de classe mondiale, et nous croyons fort en ces programmes.»

Dr Landry précise que le Centre de formation évalue actuellement sa capacité à former un plus grand nombre de futurs médecins.

«On réalise qu’une grosse pénurie s’en vient, on nous a demandé d’explorer quel serait le maximum, 8, 16 ou 24 de plus. On essaie de voir ce qui serait réaliste, pour nous permettre de maintenir la qualité de la formation», explique-t-il.

Le nombre de candidats ne manque pas: chaque année 84 étudiants sont qualifiés pour les entrevues d’admission.

Le Dr Prud’homme, recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, s’est félicité de ses progrès, soulignant «l’importance vitale de pouvoir être soigné dans sa langue.»

«À l’hôpital, on note une diminution des risques de préjudices et d’erreurs médicales, une diminution de la durée des séjours, et du risque de mortalité. Demander de se faire soigner en français n’est pas un caprice mais une question de sécurité.»

Depuis sa création en 2010, 281 étudiants du Centre de formation médicale du N.-B. et de l’unité de médecine familiale ont obtenu leur doctorat en médecine. De ce nombre, 77% ont choisi d’exercer leur profession Nouveau-Brunswick. Dans le cas des finissants de l’unité de médecine familiale, le pourcentage s’élève à 87 %.