«Conduite inexcusable»: Higgs expulse Cardy du caucus conservateur

Le caucus du Parti progressiste-conservateur a expulsé l’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy, vendredi après-midi, au lendemain de la publication par le député d’une lettre incendiaire contre le style de gestion du premier ministre Blaine Higgs.

Le caucus progressiste-conservateur a «appuyé la recommandation» du premier ministre d’expulser Dominic Cardy.

«En tant que groupe, nous avons trouvé que votre conduite et vos actions, notamment au cours des derniers jours, étaient inexcusables», a écrit le premier ministre dans une lettre adressée à Dominic Cardy, mais envoyée aux médias en fin d’après-midi.

Le premier ministre affirme qu’il est «malheureux et blessant» que Dominic Cardy ait choisi de démissionner de cette façon.

Le député a écorché le premier ministre dans une lettre de deux pages où il l’accuse de prendre des décisions fondées sur l’émotion et non sur les données, d’entraver la réconciliation entre les groupes linguistiques, et de centraliser le pouvoir du cabinet entre ses mains.

Blaine Higgs qualifie le contenu de la lettre de «vindicatif et trompeur», même s’il a lui-même confirmé certains des éléments qu’elle contient, soit qu’il veut réformer l’immersion française d’ici l’automne 2023, et qu’il a lancé «data my ass» à un haut fonctionnaire lors d’une réunion.

Dans la lettre s’adressant à son ministre sortant, Blaine Higgs répète sa version des faits de la réunion qui a mené à la démission du ministre.

«Au cours de la réunion que vous et moi avons eue jeudi matin, je vous ai fait part de ma profonde inquiétude quant au manque d’amélioration de notre système d’éducation, et je vous ai également informé de ma décision de vous retirer du cabinet. J’ai été surpris de recevoir immédiatement votre lettre de démission.»

«La province avant la politique», écrit le premier ministre en terminant.

Dominic Cardy affirme plutôt que la discussion jeudi matin portrait sur le système d’éducation et sur les changements réalisés jusqu’à présent.

Lors d’une entrevue quelques heures avant son expulsion, Dominic Cardy a critiqué le processus enclenché par le premier ministre pour le chasser du caucus.

Il déplore le fait qu’il n’a pas été invité à cette réunion qui a été convoquée alors qu’il était toujours membre du caucus. Il est normalement «assez primordial» d’inviter tous les membres, selon lui.

«Ça indique assez clairement que le premier ministre a pris une décision qu’il va imposer malgré le processus démocratique normal.»

Il affirme aussi que le fait que le premier ministre a déjà affirmé qu’il avait l’intention de l’expulser a probablement influencé la décision de ses collègues – surtout s’il ne s’agissait pas d’un vote secret.

«Si un premier ministre s’est déjà prononcé sur une question, c’est difficile de penser qu’un vote ouvert va réellement être libre. Si tu dis en avance quel est le résultat, que t’es le chef, et que tu as démontré clairement les conséquences de ne pas être d’accord avec le chef…»

Cardy invite aussi ses collègues à se tourner contre Blaine Higgs.

«J’ai entendu des gens qui m’ont dit qu’ils ont souffert les mêmes sortes de problèmes dans leur ministère, alors ce n’est pas un problème unique à moi. C’est un problème plus général. Je sais qu’il y a des collègues qui partagent exactement les mêmes inquiétudes que j’ai partagées dans ma lettre», dit le député de Fredericton-Ouest-Hanwell.

Il affirme que des collègues l’ont avisé de la tenue de la réunion qui a fini par mener à son expulsion.

«J’espère que mes collègues vont pousser contre cet effort d’avoir un premier ministre qui est en train d’essayer de gérer tous les ministères.»

Dominic Cardy siégera comme indépendant lors de la nouvelle session législative le 25 octobre.