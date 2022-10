Décès du cinéaste mi’gmaq Jeff Barnaby

La Première nation autochtone de Listuguj en Gaspésie pleure la mort de son plus célèbre cinéaste, Jeff Barnaby.

La triste nouvelle a été relayée par sa famille. Celui-ci est décédé jeudi à la suite d’un cancer, maladie qu’il combattait depuis un an. Il avait 46 ans.

Jeff Barnaby est né et a grandi dans la communauté Mi’gmaq de Listuguj avant de quitter pour Montréal.

En l’honneur du cinéaste, la communauté de Listuguj, on a organisé un feu sacré de quatre jours.

Jeff Barnaby est reconnu pour son cinéma identitaire autochtone. Mélangeant horreur, science-fiction et histoires autochtones, certains qualifient son genre de Futurisme indigène.

Dans un message composé par sa famille, on explique que sa passion pour le cinéma s’est enflammée dès son enfance alors qu’il consommait en grandes quantités les films d’horreur et de science-fiction.

Le cinéaste a écrit, réalisé et monté tous ses films, à commencer par son premier court métrage From Cherry English (2004), puis The Colony (2007), film qui fut présenté en première au Festival international du film de Toronto. Suivent ensuite les films File Under Miscellaneous (2010) et Bleed Down (2015).

Dans son premier long métrage, Rhymes for Young Ghouls (2013), il a fourni une mise en accusation cinglante du système canadien des pensionnats autochtones, enveloppée dans une histoire de vengeance se déroulant dans la réserve fictive de Red Crow. Ce film a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur premier long métrage canadien au Vancouver international film festival.

Pour son deuxième long métrage, Blood Quantum (2019) – un film de zombies -, le cinéaste avait reçu une autorisation spéciale pour filmer sur le pont Interprovincial JC. Van Horne entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton. Le pont avait alors été fermé pendant trois nuits.

Le film a été vendu dans plus de 30 territoires à travers le monde.

Jeff Barnaby laisse dans le deuil son épouse Sarah Del Seronde et son fils Miles.