Districts scolaires francophones: des millions de dollars dans le rouge

Le recours plus fréquent aux suppléants et l’inflation devraient engendrer des déficits qui se chiffreront à plusieurs millions de dollars dans les districts scolaires du Nouveau-Brunswick.

Selon le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les sept districts scolaires des secteurs francophone et anglophone de la province ont fait état de projections de dépenses à la hausse.

Le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest, Luc Caron, a été l’un de ceux qui ont évoqué ce fait lors de la dernière réunion du conseil d’éducation.

À mi-chemin dans son année financière 2022-2023, celui-ci s’attend à ce que son district enregistre un déficit d’environ 2 millions $.

«Ça peut paraître surprenant un montant du genre. On n’a jamais fait de déficit au district, mais la situation est vraiment anormale.»

Bien que la situation soit revenue à une certaine normalité dans les écoles comme dans le reste de la société, la pandémie n’est pas terminée, précise Luc Caron. Selon lui, cette situation fait en sorte qu’il y a encore beaucoup d’absences liées aux congés de maladie depuis le début de l’année scolaire.

«Beaucoup de gens qui sont positifs à la COVID-19, notamment, font leur isolement de cinq jours comme il est recommandé. Il n’y a pas d’obligation, mais je comprends les gens qui ne veulent pas venir à l’école lorsqu’ils sont malades et on ne les encourage pas à venir à l’école malade non plus.»

La suppléance de postes comme ceux d’enseignants, d’assistantes en éducation, de concierges et conducteurs d’autobus engendrera au moins 1,5 million $ en déficit, a indiqué Luc Caron.

«Le problème n’est pas un manque de suppléants. C’est qu’il y a beaucoup d’absentéisme, ce qui n’est pas normal. C’est de la suppléance supplémentaire que l’on n’avait pas anticipé.»

Celui qui considère la situation comme un cercle vicieux a ajouté que ces mêmes suppléants, qui ne sont pas des employés permanents, doivent aussi recevoir des indemnités, que ce soit des prestations au Régime de pensions du Canada ou du chômage.

«Encore-là, les indemnités que l’on paie sont beaucoup plus élevées qu’anticipé.»

Comme dans bien des secteurs d’activités, l’inflation joue évidemment un rôle dans cette augmentation des dépenses. Le prix du carburant pour les autobus scolaires prend une grande place, mais il y a tout de même d’autres dépenses à ne pas négliger selon M. Caron.

«On a d’autres dépenses d’exploitation que ce soit l’électricité, le chauffage et le déblaiement de la neige dans nos cours d’école.»

En plus des raisons mentionnées au Nord-Ouest, le District scolaire francophone Sud (DSF-S) remarque que l’inflation a également un impact sur l’achat de nouvel équipement.

Toutefois, l’élément le plus difficile à prévoir demeure les budgets liés à la suppléance, surtout du côté du personnel enseignant et d’assistantes en éducation.

Selon le directeur des relations stratégiques par intérim au (DSF-S), Jean-Luc Thériault, le district scolaire est également en pleine croissance, principalement en raison de l’arrivée de nombreux enfants issus de l’immigration.

«Cette augmentation fait en sorte que nous avons plus de besoins en termes de personnel. Cette dernière a également un impact important sur nos budgets.»

Quoi qu’il en soit, il anticipe un déficit de l’ordre de 2,1 millions $ qui pourrait augmenter au cours des prochains mois.

De son côté, le directeur général du DSF du Nord-Ouest a informé les représentants du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la problématique qui frappe son district cette année.

«Ils sont au courant de la situation et je vous invite (membres des CÉD), dans les différents forums de discussion ou lors de rencontres avec le ministre ou son sous-ministre, d’en parler pour voir ce qui peut être fait pour alléger le fardeau fiscal que l’on anticipe», a mentionné Luc Caron lors de la réunion.

Pour sa part, l’agent de communication au ministère de l’Éducation, Benoit Lanteigne, a affirmé que le personnel responsable des finances examinera de près les chiffres des prévisions financières, assurant que des discussions auront lieu avec les dirigeants des districts scolaires.

«Il importe de mentionner que le ministère a toujours agi de manière à aider les districts scolaires à éponger des dépenses considérables imprévues qui échappent à leur contrôle.

Un bon exemple a été les conséquences de la pandémie sur les écoles publiques durant plusieurs mois. Le ministère est intervenu en vue d’aider les districts scolaires à couvrir les coûts supplémentaires attribuables à la COVID-19», a ajouté M. Lanteigne, dans une réponse envoyée par courriel.

Les responsables du District scolaire francophone Nord-Est n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue.