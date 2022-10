Le N.-B. ajoute 79 décès à son bilan de la COVID-19

La Santé publique a révisé la façon dont les décès attribuables à la COVID-19 sont définis et comptabilisés, ce qui fait en sorte qu’il y aurait eu 79 décès attribuables au virus de plus qu’annoncé depuis le début de la pandémie.

«Nous sommes déterminés à faire preuve de transparence, et c’est pourquoi nous communiquons les résultats d’un exercice de rapprochement des données», a déclaré le médecin-hygiéniste en chef par intérim, le Dr Yves Léger.

De mars 2020 à janvier 2022, les stratégies de dépistage et de gestion des cas et des contacts mises en œuvre par la Santé publique nécessitaient une enquête et un suivi relativement à tous les cas confirmés de COVID-19.

En mars 2022, pendant la vague causée par le variant Omicron, la Santé publique a revu sa définition d’un décès attribuable à la COVID-19 en raison «de l’évolution de l’épidémiologie et des stratégies de gestion». Ce changement de définition fait en sorte que les décès ne sont attribués au virus que s’il existe une indication clinique que la COVID-19 a été la cause principale du décès ou qu’elle y a directement contribué.

La Santé publique a entrepris une analyse rétrospective, en juin, pour déterminer la validité des déclarations de patients décédés de la COVID-19.

Chaque formulaire d’enregistrement de décès a été examiné pour connaître la cause et le lieu du décès. Selon cette analyse, 125 cas devaient être ajoutés au total des décès, et 46 décès déclarés ne répondaient pas à la définition et devaient être retirés du total. À ce jour, le nombre révisé de décès liés à la COVID-19 s’élève à 572.

Le Dr Léger a mentionné que même si les données provisoires initiales de Statistique Canada indiquent qu’il y a une forte surmortalité à l’échelle provinciale, l’analyse a récemment été revue et elle indique que la surmortalité a été très faible en 2020 et 2021. Une surmortalité est anticipée pour 2022 après la vague du sous-variant Omicron, ce qui correspond aux tendances dans l’ensemble du Canada et dans d’autres administrations.

Le Dr Léger a indiqué que ces deux exercices sont distincts et que les résultats du rapprochement des données réalisé par le gouvernement provincial n’auront pas d’incidence sur l’analyse de Statistique Canada.

«Nous savons que les différentes administrations ne déclarent pas les décès de la même manière et que leurs définitions varient, mais nous sommes confiants quant au taux établi pour le Nouveau-Brunswick à la lumière de l’exercice de rapprochement des données, a dit le Dr Léger. Nous sommes conscients des écarts qui peuvent exister d’une province ou d’un territoire à l’autre, mais nous constatons que le taux de mortalité du Nouveau-Brunswick demeure parmi les plus bas à l’échelle nationale.»