Les candidats potentiels vont-ils tourner le dos aux élections municipales?

Les récents développements du projet de réforme de la gouvernance locale, principalement par rapport au mode de financement des municipalités, pourraient-ils atténuer le désir des gens de s’impliquer en politique municipale?

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) s’est montrée extrêmement déçue du projet de Loi concernant le financement communautaire.

Le président de l’organisme, Yvon Godin, était même allé jusqu’à mentionner, dans un communiqué, que ce projet risquait de faire dérailler la réforme et qu’elle représentait une occasion ratée d’améliorer la formule de péréquation.

«En maintenant simplement les anciens montants avec un peu de modifications, on ne prend absolument pas en compte la nouvelle réalité du monde municipal. Et pour ce qui est de compenser les municipalités qui sont pénalisées par la réforme, ça n’y est même pas», avait déclaré M. Godin.

Dans cette optique, le président de l’AFMNB est persuadé que ce récent développement a ralenti les ardeurs de bien des gens qui avaient l’intention de se lancer en politique municipale.

Les gens ont jusqu’au 28 octobre pour officialiser leur candidature. L’élection aura lieu le 28 novembre.

Yvon Godin a toutefois tenu à préciser qu’il en saura sûrement davantage à la suite du 33e congrès annuel de l’AFMNB qui aura lieu à Edmundston ce week-end.

«On va avoir un pouls beaucoup plus clair de ce que les gens auront l’intention de faire. Tout de suite, oui je crois que cela a ralenti les ardeurs des gens qui voulaient se présenter.»

M. Godin a confirmé dernièrement qu’il n’allait pas se lancer dans la course à la mairie de la nouvelle municipalité de Rivière-du-Nord.

Le cadre financier proposé par le ministère des Gouvernements locaux est l’un des éléments qui l’ont convaincu de ne pas se présenter comme maire, mais plutôt comme conseiller municipal du quartier de Bertrand.

«Il y avait deux éléments importants. Le premier était de savoir qui allait devenir notre nouveau directeur général. On a eu un bon candidat alors ça va. L’autre, c’était le cadre financier qui, pour moi, n’est pas clair et qui fait en sorte que les maires auront à subir les effets du manque à gagner au niveau de l’argent.»

Selon M. Godin, cette décision pourrait aussi priver les futures municipalités de personnes d’expérience et compétentes, mais dit comprendre le choix de certaines personnes de ne pas se lancer dans cette aventure qui risque d’être parsemée de défis.

«Les deux dernières années ont été difficiles pour les citoyens avec la COVID-19, l’augmentation du coût de la vie, du taux d’intérêt et des évaluations foncières. Tout ça fait en sorte que ce sera plus difficile pour un élu d’offrir quelque chose de qualité qui va satisfaire les gens.»

«Le fait que l’on ne se présente pas n’aura pas beaucoup d’effets sur le gouvernement. C’est une décision personnelle qu’ils auront à prendre dans un court échéancier.»

D’autres élus ont également choisi de ne pas poser leur candidature en raison du contexte actuel. C’est d’ailleurs le cas du conseiller municipal et maire adjoint de Grand-Sault, Renaud Ouellette.

Il a déclaré, lors de la plus récente réunion ordinaire publique du conseil municipal de qu’il n’avait pas l’intention de se présenter aux élections de la nouvelle Municipalité régionale de Grand-Sault et que l’une des raisons qui expliquaient son choix était le cadre financier qui avait été présenté par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«Je suis l’un de ceux qui croyaient en la transition, où l’on pouvait travailler avec nos voisins. Ça va être dur avec toutes les coupures que le gouvernement nous fait. Je n’aime pas dire ça, mais le gouvernement se décharge de ses responsabilités pour les placer sur les municipalités et ça va nous coûter plus d’argent. Il y aura beaucoup de travail et je ne me sens pas capable d’aller plus loin.»

D’autres conseillers potentiels ont pour leur part mentionné qu’ils étaient toujours en processus de réflexion.

De son côté, le candidat à la mairie de la Municipalité régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu, est toujours enthousiaste à l’idée de s’impliquer en politique.

Celui qui a lancé sa campagne en avril dernier, et qui a officialisé sa candidature cette semaine, est toutefois conscient des nouveaux défis qu’il aura à affronter s’il est élu en tant que maire.

«C’est un défi supplémentaire qui vient s’ajouter, mais, ayant été directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest à travers une réforme des districts scolaires et des coupures régulières, ce sont des défis auxquels je suis habitué. Ce ne sont pas des défis insurmontables.»

Celui-ci a bon espoir que des gens poseront leur candidature comme conseillers municipaux.

«Dans les discussions que j’ai eues avec certains d’entre eux, ce n’est pas une inquiétude qui a été soulevée.»

Victoire assurée?

Même s’il admet que certains pourraient hésiter de se lancer en politique municipale parce que leurs chances de remporter l’élection seraient plus minces face à candidats des plus grands centres, Yvon Godin n’est pas prêt à dire que le fait de provenir de la région la plus populeuse d’un regroupement municipal est synonyme de victoire assurée.

«C’est une question de qualité de candidat et de perception des gens. Ce n’est pas nécessairement parce que tu es maire d’une grande ville que tu es beaucoup plus populaire. C’est un couteau à deux tranchants. Parfois, c’est tout le contraire, car il peut y avoir un mouvement d’opposition qui se manifeste.»

33e congrès annuel de l’AFMNB à Edmundston

Alors que vient d’être adopté le Projet de loi sur le financement communautaire, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick tiendra son congrès annuel dans la région du Nord-Ouest, du 14 au 16 octobre.

Selon le président de l’AFMNB, Yvon Godin, pratiquement l’ensemble du congrès portera sur les récents développements de la réforme de la gouvernance locale.

Le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, sera notamment présent lors du banquet pour s’adresser aux membres et son sous-ministre Ryan Donaghy viendra présenter les derniers développements en lien avec la réforme.

Parmi les thèmes abordés cette année, les personnes participantes pourront assister à des ateliers portant sur la gestion des actifs, l’immigration francophone, la cybersécurité, les langues officielles, les nouveaux Services des Commissions de services régionaux (CSR) et le développement durable

Le banquet du 15 octobre sera entre autres l’occasion de dévoiler les récipiendaires du Prix Louis-J.-Robichaud, du Prix Jean-Jacques-Roy Excellence Innovation municipale ainsi que d’un tout nouveau prix, le Prix personnalité municipale.

L’assemblée générale annuelle aura quant à elle lieu le dimanche 16 octobre en matinée.