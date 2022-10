Les leaders étudiants se donnent rendez-vous à Caraquet

La polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet accueillera le 30e Colloque provincial du leadership scolaire en fin de semaine.

Quelque 95 élèves et 30 enseignants et moniteurs scolaires venant des 22 écoles francophones de la province se rassembleront de vendredi à dimanche.

Le thème de cette année est «Embarque dans TON leadership!», faisant référence au fait que le colloque aura lieu dans la ville portuaire de Caraquet, d’où le terme «embarquer». Cela explique aussi le bateau dans le logo de l’événement.

Le thème représente aussi le fait que certains des élèves vont vivre leur première expérience dans un conseil étudiant. Le terme «ton» en majuscule signifie que les élèves vont développer leur propre sens du leadership.

«On veut leur faire réaliser qu’il y a différents types de leaders et on veut leur faire prendre conscience en fin de semaine de quel genre ils sont ou visent à devenir», explique la présidente du comité organisateur Akémi Takatsuka.

Plusieurs ateliers seront offerts aux participants pendant les trois jours du colloque. Ils vont en apprendre plus sur l’organisation et la gestion du temps, la communication et le travail d’équipe. Le tout en rappelant aux élèves l’importance d’adopter un sens de leadership non seulement pour leur école, mais aussi pour leur futur.

«Ça fait 30 ans et plus que les conseils étudiants savent ce qu’ils font. Ils font non seulement promouvoir la langue française, le développement du sentiment d’appartenance et améliorer la vie étudiante pour qu’elle soit plus accueillante et dynamique, mais ils développent aussi des compétences et des qualités que leurs futurs employeurs recherchent.»

L’événement commencera et se conclura par une conférence d’anciens de la polyvalente.

Non seulement ce sera la 30e édition, ce sera la première post-pandémie et en présentiel.