Partielles: Susan Holt reluque la circonscription de Dominic Cardy

La chef libérale Susan Holt examine la possibilité d’être candidate dans la circonscription de Fredericton-Ouest-Hanwell, celle du député Dominic Cardy, qui a été expulsé de son caucus vendredi. Mais M. Cardy n’a aucune intention de quitter son poste.

Plusieurs occasions se sont présentées cette semaine pour que la chef libérale Susan Holt tente de faire son entrée à l’Assemblée législative.

Trois députés de son parti ont tiré leur révérence et offert leur circonscription pour qu’elle puisse s’y porter candidate.

Susan Holt a affirmé jeudi qu’elle n’était pas encore prête à révéler dans quelle circonscription elle comptait se présenter (Dieppe, Restigouche-Chaleur ou Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore), mais qu’elle était presque certaine de son choix, «à 95%».

Mais les choses ont changé rapidement ce jour-là alors que Dominic Cardy a claqué la porte du cabinet de Blaine Higgs.

Susan Holt, qui a grandi à Fredericton, a indiqué vendredi qu’elle réévalue maintenant les options qui se présentent à elle.

«Avant les nouvelles d’hier, j’étais tout à fait prête à communiquer une décision aujourd’hui, mais la possibilité que M. Cardy ne serait pas dans le siège de Fredericton-Ouest-Hanwell me donne à réfléchir. Je veux prendre la fin de semaine pour déterminer s’il y aura un quatrième siège pour une élection partielle avant de finaliser», affirme la chef libérale en entrevue.

Interrogée à savoir si elle croit que M. Cardy ne se portera pas à nouveau candidat, elle affirme que «ça semble être une possibilité».

D’emblée, Dominic Cardy écarte la possibilité de quitter son poste de député pour provoquer une élection partielle.

Il affirme qu’il est trop tôt pour préciser s’il sera à nouveau candidat lors de l’élection de 2024, mais qu’il n’a pas l’intention de tirer sa révérence pour l’instant.

«Deux ans avant l’élection, je ne pense pas qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent vraiment donner une réponse honnête à cette question. J’ai deux ans encore dans mon mandat, j’ai l’intention de continuer mon travail.»

Il affirme toutefois qu’il a «beaucoup de respect» pour Susan Holt.

«Je suis ami avec elle depuis une douzaine d’années, j’ai beaucoup de respect pour elle, et on va voir ce qui va arriver. Je suis membre du Parti progressiste-conservateur et je vais le demeurer – peut-être jusqu’à ce que je sois enlevé du parti aussi, je ne le sais pas.»

Par ailleurs, Susan Holt et Dominic Cardy excluent tous deux la possibilité qu’il rejoigne le Parti libéral.

«Pour être un député libéral, il faut être choisi lors d’une nomination par des membres libéraux, et il faut être élu comme quelqu’un qui se présente libéral. On a eu une conversation au caucus, mais pour nous, il y a un processus qui est là pour une raison», affirme Mme Holt.

M. Cardy affirme pour sa part qu’il s’oppose fondamentalement à l’idée qu’un député quitte un parti pour en rejoindre un autre sans se faire élire à nouveau.

«Je pense que ça, c’est une décision pour les électeurs.»