Au Nouveau-Brunswick le prix des maisons résiste encore

Alors que le marché de l’immobilier continue de se refroidir au Canada, le prix des maisons au Nouveau-Brunswick résiste encore.

Depuis mars dernier, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à cinq reprises, faisant passer les taux d’intérêt – fixés à 0,25% depuis le début de la pandémie – à 3,25%.

Cette mesure, destinée à ralentir l’inflation au pays, se répercute sur la vente des maisons au Canada.

D’après l’Association canadienne de l’immobilier, en septembre, les ventes ont diminué de 32,2% par rapport au même mois l’an dernier.

Au sud-est du Nouveau-Brunswick, on constate un ralentissement semblable. Dans la région de Moncton, la vente des maisons en septembre a chuté de 34,5% par rapport à septembre 2021.

Mike Power, président de l’association d’agents immobiliers Realtors du Grand Moncton, dit avoir observé le ralentissement dans la région. Le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs s’est considérablement équilibré.

En mars dernier, les maisons dans la région se sont vendues en moyenne 7% au-dessus du prix demandé. En septembre, c’était plutôt 3% en dessous du prix.

«Les acheteurs offraient beaucoup plus que ce qui était demandé pour la maison sans y inclure de conditions d’achat comme le financement ou une inspection, dit-il. Toutes ces choses qui relèvent du gros bon sens lorsque l’on s’apprête à faire l’un des plus gros achats de notre vie. Maintenant, parce que le marché s’équilibre, les offres d’achat se font à nouveau avec des conditions. Les vendeurs n’ont plus le gros bout du bâton.»

Signe que l’augmentation des taux d’intérêt a eu un certain impact sur la frénésie immobilière à Moncton, Claude Williams, un agent immobilier chez Keller Williams Capital Realty, souligne qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus d’inventaire.

«Au mois d’avril, il y avait environ 400 maisons sur le marché. Vendredi matin, il y en avait 1111», analyse-t-il.

Les prix ont aussi quelque peu baissé. Par exemple, le prix de 73 maisons à vendre dans la région de Moncton a été revu à la baisse depuis les sept derniers jours.

«Les prix ont baissé un peu, de mois en mois, sauf pour septembre, mais si on compare aux années précédentes, ils demeurent élevés», souligne toutefois M. Power.

Une tendance moins prononcée

Le prix moyen des maisons néo-brunswickoises est passé de 290 700$ à 283 600$ entre juillet et septembre, une diminution de 2,44%. Pendant la même période, le prix moyen des maisons à l’échelle du pays a chuté de 3%.

Depuis que la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d’intérêt en mars, la correction a été plus forte ailleurs au pays, note l’économiste Richard Saillant.

Entre les mois de février et septembre, le prix moyen d’une maison au Canada est passé de 840 000$ à 766 000$, une diminution de 8,8%. Pendant la même période, le prix des maisons au Nouveau-Brunswick a grimpé de 3,8%.

«Il y a un écart de 12 points de pourcentage entre nous et la moyenne nationale, ce n’est pas négligeable», dit M. Saillant.

Cette différence s’explique principalement par les nouveaux arrivants qui choisissent de s’installer dans la province.

«Les données des Statistiques Canada viennent de sortir et au cours des quatre derniers trimestres, donc depuis 12 mois, la population du Nouveau-Brunswick a fait un bond de plus de 20 000 personnes, c’est énorme, c’est environ 2,5%. De ce nombre, 10 000 personnes sont arrivées d’autres provinces, dont la quasi-totalité d’Ontario», analyse l’économiste.

Même si le prix des maisons a chuté en Ontario à cause de l’augmentation des taux d’intérêt, l’abordabilité du logement demeure un enjeu dans la plus populeuse des provinces canadiennes, poursuit-il.

Malgré le fait que le prix de l’immobilier a grimpé de 60% au Nouveau-Brunswick entre mars 2020 et septembre 2022 – le prix moyen est passé de 176 500$ à 283 600$, il demeure que le marché d’ici est plus attrayant pour les acheteurs de l’extérieur.

En Ontario, le prix moyen d’une maison s’élève aujourd’hui à 927 000$. Il est de 1,5 million dans la région de Toronto.

«L’écart est encore très alléchant pour eux, sachant que les maisons au Nouveau-Brunswick se vendent en moyenne à 280 000$», souligne M. Saillant.

La pandémie a fait gonfler la bulle

Aujourd’hui, le marché de l’immobilier au Canada subit les contrecoups des taux d’intérêt maintenus historiquement bas afin combattre la pandémie.

«Ç’a gonflé la bulle immobilière de manière incroyable et là on est en train de la dégonfler progressivement, ajoute Richard Saillant. La plupart des gens s’entendent pour dire que ça ne va pas complètement se dégonfler, qu’il y a aura un plancher. Est-ce que ce sera 10% ou 20%, on ne le sait pas.»

Si la tendance se maintient, la correction au Nouveau-Brunswick restera moins forte qu’ailleurs au pays. Et il faut tout de suite oublier l’idée que le prix des maisons reviendra à ce qu’ils étaient avant que la COVID-19 ne vienne perturber nos vies.