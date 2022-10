Explosion d’une mine de charbon en Turquie: 40 morts

Une explosion dans une mine de charbon dans le nord de la Turquie a fait au moins 40 morts vendredi soir, selon les autorités.

Des proches désespérés avaient attendu toute la nuit dans le froid devant la mine publique TTK Amasra Muessese Mudurlugu dans la ville d’Amasra, dans la province côtière de Bartin, dans l’espoir d’avoir des nouvelles. Il y avait 110 mineurs dans le puits au moment de l’explosion.

Le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a confirmé samedi le décès de 40 travailleurs. Une dizaine ont été blessés et hospitalisés, tandis que 58 autres ont réussi à sortir de la mine par leurs propres moyens ou ont été retrouvés sains et saufs. Seul le statut d’un mineur n’était pas encore clair.

Le ministre de l’Énergie, Fatih Donmez, a déclaré que les efforts de sauvetage étaient presque terminés. Plus tôt, il avait indiqué qu’un incendie avait toujours cours dans la galerie de la mine où plus d’une dizaine de mineurs avaient été piégés. Les travaux pour isoler et maîtriser l’incendie se sont poursuivis, a-t-il précisé.

Les évaluations préliminaires ont indiqué que l’explosion a probablement été causée par le grisou, qui fait référence aux gaz inflammables trouvés dans les mines de charbon, a expliqué M. Donmez. Trois procureurs enquêtaient sur l’explosion.

Un mineur qui travaille de jour a déclaré avoir vu la nouvelle et s’est précipité sur le site pour aider au sauvetage. «Nous avons vu une scène épouvantable, elle ne peut pas être décrite, c’est très triste», a affirmé Celal Kara, 40 ans.

«Ce sont tous mes amis, ils avaient tous des rêves», a déclaré le mineur de 14 ans d’expérience après sa sortie de la mine, son visage couvert de suie.

Des ambulances étaient en attente sur le site. Des équipes de secours ont été dépêchées dans la région, y compris depuis les provinces voisines, a indiqué l’agence turque de gestion des catastrophes et des urgences.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan devait se rendre samedi à Amasra. Il a écrit dans un gazouillis sur Twitter que toute négligence serait punie.

Par ailleurs, le quartier général de la police turque a rapporté dans un communiqué que des poursuites judiciaires seraient intentées contre 12 utilisateurs en ligne qui auraient partagé du contenu provocateur sur l’explosion de la mine pour inciter à la haine sur les réseaux sociaux.

La pire catastrophe minière en Turquie remonte en 2014, lorsque 301 travailleurs sont morts à la suite d’un incendie qui s’était déclaré dans une mine de charbon de la ville de Soma, dans l’ouest du pays.