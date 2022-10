Un médicament contre la maladie d’Alzheimer testé au CHU Dumont de Moncton

Dre Ludivine Witkowski, chercheuse et neurologue du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, s’apprête à mener un essai clinique sur le Simufilam, un traitement expérimental contre la maladie d’Alzheimer. Une première au Nouveau-Brunswick.

Dès la semaine prochaine, des patients atteints de la maladie à un stade débutant ou modéré se verront administrer le Simufilam, un médicament anti-Alzheimer développé par le laboratoire américain Cassava Sciences.

«On a vingt patients sur la liste d’attente mais on pourra peut-être ouvrir à plus de monde, indique Dre Ludivine Witkowski qui supervisera l’essai clinique.

«Les patients seront suivis pendant 19 mois pendant lesquels on le fera des tests IRM, des tests cognitifs, des prises de sang, des électrocardiogrammes. On les surveillera de très près pour s’assurer de l’efficacité du médicament et vérifier qu’il n’y a pas de problème de tolérance.»

Selon des résultats préliminaires, cette petite molécule améliorerait les fonctions cognitives en stabilisant une protéine, la filamine A. «On a remarqué que ce médicament permet d’améliorer certaines fonctions cognitives, notamment la mémoire de travail, la mémoire pour trouver les mots. On a aussi fait des tests sur le liquide céphalo-rachidien, qui entoure le cerveau et la moelle épinière, et on a remarqué que les marqueurs de la maladie d’Alzheimer et les marqueurs de l’inflammation s’amélioraient chez les patients traités», précise Dre Witkowski.

«Ce sont de très bons résultats par rapport à d’autres médicaments testés actuellement. Ça donne beaucoup d’espoir aux patients.»

Le médicament a déjà testé sur des animaux, des humains en bonne santé, puis des humains atteints de la maladie d’Alzheimer, ajoute-t-elle.

«Ces études ont été réalisées sur des groupes limités de patients pendant seulement six mois, elles n’ont pas été faites en double aveugle contre placebo et selon de hauts standards scientifiques. Il faut maintenant vérifier ces données sur de grandes cohortes de patients en donnant un faux médicament à un groupe pour s’assurer que c’est bien le médicament qui aide le patient et non le fait d’être suivi régulièrement.»

La professionnelle de la semaine ne prendra en charge que des patients ayant été dirigés par leur médecin. Plusieurs critères doivent être remplis: ils ne doivent pas fumer, et n’être ni trop maigres, ni en surcharge pondérale.

D’autres cohortes de patients résidant aux États-Unis, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique participeront également à l’essai clinique multicentrique. Au Canada, près de 600 000 personnes seraient atteintes de la maladie neurodégénérative qui détruit les cellules cérébrales, provoquant une détérioration de la mémoire et des capacités de réflexion.

Dre Ludivine Witkowski se félicite du fait qu’un essai clinique puisse être mené pour la première fois dans la province. «Jusqu’à présent, lorsque j’avais des patients vraiment jeunes dont la maladie débutait j’essayais de les envoyer vers de plus grands centres pour qu’ils puissent obtenir de nouveaux médicaments en cours de test», explique-t-elle.

Celle qui a fait ses études en France a reçu en 2017 une bourse de recherche de la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. Elle a depuis ouvert une clinique des troubles de la mémoire atypique ou précoce et de la recherche en neuro-dégénérescence, située au Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick.

La clinicienne chercheuse participe également à des travaux de recherche pour tenter d’identifier un marqueur sanguin de la maladie d’Alzheimer, ce qui rendrait possible l’établissement d’un diagnostic grâce à une prise de sang plutôt qu’au moyen d’une ponction lombaire.

«Nous avons presque terminé de recruter les patients et nous sommes en train d’analyser les échantillons, précise-t-elle. Nous devrions avoir des résultats dans les prochaines semaines.»