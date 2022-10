Développer des outils pour favoriser l’accueil d’élèves issus de l’immigration

Comme dans bien des régions du Nouveau-Brunswick, le Nord-Ouest a connu un afflux de nouveaux arrivants au cours des dernières années. Dans le contexte scolaire, cette situation a apporté certains défis que le District scolaire francophone du Nord-Ouest souhaite corriger.

Selon le directeur général du DSFNO, Luc Caron, beaucoup d’écoles, en particulier dans la région du Restigouche-Ouest, ont accueilli des enfants de nouveaux arrivants.

Il estime que cette situation a engendré des approches différentes d’une école à l’autre au sein du district.

«On est conscient que les besoins varient tout dépendant de la situation. Dans la région du Haut-Madawaska, on a beaucoup de nouveaux élèves qui viennent de l’Afrique alors ils sont francophones. On peut travailler sur autre chose comme leur intégration culturelle. Dans le coin du Restigouche, on remarque qu’il y a beaucoup d’élèves qui sont allophones, donc, qui ne parlent ni le français ni l’anglais. Ça devient un enjeu important pour nos enseignants qui doivent leur apprendre le français, mais qui ont une barrière de communication. Dans cette optique, de nouveaux effectifs seront ajoutés afin d’apporter un soutien aux écoles vivant avec ces défis.

Deux travailleurs d’établissement se joindront notamment à l’équipe du DSFNO. Ceux-ci sont financés par le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest (CRNANO) et travailleront surtout dans les écoles pour assurer un soutien aux parents et aux élèves.

Le processus d’embauche est en cours.

De plus, une agente d’admission, financée par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, qui travaillera à la promotion des écoles du district au sein des divers partenaires, notamment les employeurs de la région.

«On sait que nos employeurs sont souvent la porte d’entrée pour ces gens-là qui arrivent dans la région, alors il est important qu’on les sensibilise au sujet de nos écoles francophones», a dit Luc Caron.

«On est dans un système minoritaire dans une province qui a le mandat de valoriser notre langue et notre culture, mais je pense que l’on a du travail à faire à ce niveau-là.»

Selon le directeur général du DSFNO, l’objectif d’un tel exercice est aussi d’avoir des données plus à jour au sujet du nombre d’élèves issus de l’immigration dans la région du Nord-Ouest.

«Le ministère (Éducation et Développement de la petite enfance) a comme données que l’on a à peu près 85 élèves nouveaux arrivants dans le district, ce qui est bien loin de la réalité», a mentionné M. Caron, qui a ajouté que le nombre réel est plutôt 300 élèves qui sont de nouveaux arrivants.

«Il y a une différence au niveau de l’information provinciale que l’on veut rectifier et ces gens vont nous donner un coup de main.»