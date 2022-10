Inflation: les commerces s’ajustent, les clients aussi

Les Néo-Brunswickois dépensent, en moyenne, autant dans les loisirs, la culture, les bars et les restaurants qu’avant le début de la forte inflation en mai 2020, selon Statistique Canada. Sur le terrain, les professionnels de ce secteur font néanmoins part de difficultés.

Le propriétaire de la librairie Matulu à Edmundston, Alain Leblanc, constate les conséquences de la forte inflation sur son petit commerce. Les frais de livraison sont plus chers, par exemple.

«Nous devons regrouper les commandes pour diminuer les coûts de transport, raconte-t-il. Maintenant, on avertit les clients: s’ils veulent un certain livre, nous le commandons deux fois par année par exemple. Mais quand ça prend trop de temps, ils se tournent parfois vers les grands de ce monde, comme Amazon.»

Le libraire indique aussi que le prix des livres augmente. Par conséquent, il pense que ses ventes diminuent.

«Mais nous avons de bons clients, qui savent combien ça coûte, se rassureM. Leblanc. Ils vont continuer à acheter ici.»

Cinémas

Le PDG du Centre culturel de Caraquet, Claude L’Espérance, constate une diminution des spectateurs au Cinéma du Centre depuis 2020. Il peine toutefois à mesurer l’importance du lien entre ce fait et la forte inflation. Il souligne les effets de la pandémie sur les habitudes de vie.

«Ceux qui font des films ont ralenti leur processus de production, dit aussi M. L’Espérance. L’année 2022 n’a pas été la meilleure pour les blockbusters. Il y en a eu un seul: Top Gun. Dans les bonnes années, il y en a jusque trois.»

Il compare les résultats du cinéma à ceux de la salle de spectacles du Centre culturel de Caraquet, qu’il juge très bons.

«Là, nous avons le contrôle sur ce qu’on a sur scène», souligne M. L’Espérance.

Le responsable des finances du Cinéma Péninsule à Tracadie, Jacques Roussel, tient un discours semblable. Il ajoute que les prix de ses fournisseurs ont augmenté ainsi que le salaire minimum.

«Les clients doivent payer la note, déplore-t-il. Or, voir un film est un luxe, un divertissement. Les gens doivent y penser à deux fois. Je ne sais pas où on s’en va pour les cinémas indépendants en région. Mais nous proposons toujours un des événements les moins chers, par rapport au hockey, par exemple.»

Restaurants et bars

M. Roussel remarque en revanche la stabilité de la clientèle du Tazza Caffe, pour lequel il travaille également, malgré de petites augmentations tarifaires.

«Le service au volant a grandi pendant la pandémie, explique-t-il. Nous sommes choyés, car nous avons amélioré le nôtre un an avant la COVID-19.»

À Moncton, le propriétaire du restaurant Notre-Dame-de-Parkton, Marc Leger, se réjouit aussi de la fidélité de ses clients. Il l’explique par ses heures d’ouverture: au dîner seulement. Il accueille donc surtout des travailleurs qui ont besoin de manger vite au centre-ville.

«Ils réalisent que les prix ont augmenté partout et apprécient notre service, se félicite-t-il.

On se compare à une grande chaîne de club sandwich concurrente et on va être un peu plus cher, car nous utilisons des ingrédients locaux de façon artisanale. Ça marche, notre affaire.»

L’Acadien a plus d’inquiétudes pour l’autre établissement qu’il possède: le Laundromat Expresso Bar. Ses charges augmentent.

«Je pense que je vais devoir augmenter mes prix davantage, craint-il. Mais c’est difficile, parce que j’ai un bar de quartier, je connais mes clients. J’en vois qui ne sont pas présents, car ils n’ont pas le budget. Je ne vois pas non plus les étudiants dépenser leurs sous comme avant.

Je trouve que les gens sont réticents à aller dans les bars. C’est un gros luxe pour eux.»

Spa nordique

À Moncton aussi, la propriétaire du spa nordique Usva a dû augmenter un peu les tarifs de son service, qu’elle juge non essentiel. Geneviève Nolet affirme toutefois que son nombre de clients reste le même.

«Il y a beaucoup de gens qui viennent pour leur mieux-être et pour eux, c’est essentiel, affirme-t-elle. Un des impacts majeurs de l’inflation, c’est la relation avec le client. Il y a des frustrations et des questions, même si les gens finissent par comprendre.»

L’économie locale reste forte, selon le directeur de la Chambre de commerce du Grand-Moncton, John Wishart. Il s’inquiète seulement pour les entreprises peu profitables.

«Je pense que nous resterons probablement dans une situation difficile l’année prochaine, alors il y aura sûrement quelques victimes en affaires. C’est malheureux pour les entreprises qui ont survécu à la COVID-19», déplore-t-il.

Les données de Statistique Canada montrent que les Néo-Brunswickois ont eu, en moyenne, des dépenses stables en loisirs, culture, restaurants et hôtels depuis le début de la forte inflation, en mai 2020. En tout cas, jusqu’à la fin du deuxième trimestre 2022.

Endettement

En revanche, leur épargne a diminué puis leur endettement a augmenté pendant la même période. Les forts taux d’inflation sont seulement en partie liés au phénomène, selon le professeur d’économie à l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins.

«Il y a eu une augmentation des transferts gouvernementaux aux individus après l’arrivée de la COVID-19, rappelle-t-il au sujet du pic d’épargne au deuxième trimestre 2020. Puis il a eu un recul des subventions. En même temps, il y a eu un changement d’habitudes pendant la pandémie: moins de voyages et de repas au restaurant. Elles ont repris ensuite, même s’il y a eu des ajustements.»

M. Desjardins pense que l’endettement de certains ménages continuera d’augmenter jusqu’à les mettre dans une situation très difficile, nécessitant des choix de consommation. Ça pourrait être le cas, par exemple, des Néo-Brunswickois qui ont acheté une maison chère en pensant que les taux d’intérêt allaient rester faibles, selon lui.

«Les taux d’intérêt augmentent, donc les paiements d’hypothèques augmentent, explique le professeur. Mais ça ne frappe pas tout le monde de la même façon ni tout le monde en même temps.»