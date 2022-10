Le financement des municipalités au coeur du 33e congrès de l’AFMNB

Comme il fallait s’y attendre, la question du financement des municipalités, l’un des plus récents développements dans le processus de réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, a été le grand fait saillant du 33e congrès de l’Association francophone des municipalités (AFMNB).

Même si les participants ont pu assister à divers ateliers portant sur la gestion des actifs, l’immigration francophone, la cybersécurité, les langues officielles, les nouveaux Services des Commissions de services régionaux (CSR) et le développement durable, cette question du mode de financement des nouvelles entités de gouvernance locale était sur toutes les lèvres au cours de l’événement qui s’est déroulé ce week-end, à Edmundston.

Le président de l’AFMNB, Yvon Godin, a reconnu que plusieurs membres de l’AFMNB ont abordé ce congrès avec une certaine inquiétude et même une certaine grogne à la suite de récents propos du ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, notamment à l’émission La Matinale, de Radio-Canada Acadie.

Cependant, une rencontre entre le conseil d’administration de l’AFMNB et le ministre Allain a eu comme effet de rétablir un dialogue plus sain entre les deux partis.

«Je pense que ç’a été fructueux. Ça n’a pas été facile, parce que l’on savait que l’on avait des différends et on commençait à remarquer que l’on commençait à s’attaquer aux gens plus qu’au message. On a convenu que cela devait cesser et que le passé était le passé.»

«Il y avait de la frustration et de la colère au début, mais les membres ont tout de même fait preuve de respect envers le ministre et vice-versa.»

Le maire d’Edmundston et membre du CA de l’Association francophone des municipalités, Éric Marquis, s’est dit soulagé du déroulement du congrès, surtout lors de la visite du ministre Allain.

Edmundston était d’ailleurs l’une de ces municipalités qui avaient beaucoup à perdre du récent cadre financier de la réforme.

«On a fait part au ministre de nos inquiétudes, notamment en ce qui a trait au financement et aux Commissions de services régionaux. On est rassuré de voir ce qui a été discuté et on est rassurés de voir ce qui s’en vient aussi.»

«À court terme, ça regarde bien pour nous, mais on se doit de regarder un peu plus loin.»

Pour sa part, Yvon Godin reconnaît que les élus municipaux et le ministre ne seront pas toujours d’accord sur bien des points associés à la réforme. Cependant, la dernière interaction qu’a eu Daniel Allain avec les membres de l’AFMNB donne l’espoir qu’un terrain d’entente puisse être trouvé, principalement au sujet de la question du financement.

«On a demandé au ministre de faire preuve de souplesse. L’une des choses que l’on a demandées, c’est d’avoir un congrès l’automne prochain afin d’évaluer le cadre financier et faire les ajustements qui s’imposent. Pour nous c’est un gain majeur, car on parlait au début que ces évaluations pourraient être faites en quatre ou cinq ans.»

D’autres demandes ont été faites par le conseil d’administration de l’AFMNB, mais M. Godin n’est pas allé en détail puisque celles-ci seront évaluées par le ministère des Gouvernements locaux. Le ministre pourrait en venir à faire quelques annonces éventuellement à ce sujet.

«Ces annonces-là assureraient que le nouveau cadre financier serait plus prévisible. Le ministre nous a dit que c’était possible, mais on sait qu’il aura besoin de rencontrer les membres de son cabinet pour discuter de ces changements.»

En agissant comme une sorte de baume sur le malaise qui a existé au cours des heures qui ont précédé le congrès, plusieurs personnes se sont même senties plus à l’aise pour poursuivre leur implication en politique municipale.

«La rencontre n’a pas été le symbole d’une unité parfaite, mais il y a un désir de vouloir travailler en harmonie. Il y a encore des gens en réflexion, mais j’ai senti, à la suite du congrès, qu’il y avait des gens qui doutaient, mais qui ont finalement été convaincus d’aller de l’avant. C’est ce que l’on voulait.»

Nouvelle planification stratégique

L’AFMNB a aussi profité de l’Assemblée générale annuelle – qui est venue clore le congrès – pour présenter les grandes orientations de sa nouvelle planification stratégique.

Celle-ci s’articule autour de trois grands axes soit le financement et cadre fiscal équitable et durable; gouvernance saine et inclusive; l’amélioration des services et développement des capacités des membres.

Dans le cadre du volet financement, certains points ont été évoqués, soit l’aide aux municipalités dans le transfert des services aux CSR, une nouvelle formule de péréquation juste et équitable et l’appui aux municipalités vers l’accès à de nouvelles sources de financement.

Pour ce qui est du volet de gouvernance saine et inclusive, l’AFMNB souhaite continuer à représenter ses membres auprès des gouvernements, que la transition vers les nouvelles municipalités se fasse de façon harmonieuse et que les nouvelles municipalités soient dynamiques.

On souhaite également poursuivre le travail afin d’assurer une plus grande diversité au sein des conseils municipaux.

En ce qui concerne l’amélioration des services et le développement des capacités des membres, on souhaite proposer des projets qui répondront aux besoins des municipalités; soutenir les municipalités dans l’adoption de procédures et de cadres de fonctionnement uniformes.