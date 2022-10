Une activité spéciale par mois avant de perdre la vue

Un couple de la région de Petit-Rocher tente de relever un défi bien particulier, soit celui d’accomplir une activité spéciale par mois durant 100 mois consécutifs.

Roger Vienneau et son conjoint Vincent Guitard sont en bonne voie de réaliser l’exploit, alors que leur compteur affiche ce mois-ci 71 mois d’affilée.

Le défi des deux hommes s’est mis en branle en janvier 2017, quelques mois après un diagnostic de rétinite pigmentaire qui a frappé Roger Vienneau en juin 2016.

La maladie rare est caractérisée par une dégénérescence au niveau des cellules de la rétine qui entraîne une perte de vision graduelle.

«Mon conjoint et moi nous nous sommes aperçus en décembre 2016 que je ne pouvais plus voir les étoiles à cause de ma vision. C’est alors que mon conjoint a eu l’idée de commencer ce challenge de faire une nouvelle activité par mois avant que ma vision ne régresse davantage», a raconté l’homme âgé de 35 ans qui est originaire de la Péninsule acadienne.

«C’était en quelque sorte une année de deuil et d’adaptation et de transition», a souligné Vincent Guitard.

Ce dernier a expliqué que la présentation de feux d’artifice le 31 décembre 2016 pour souligner le 50e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Bathurst a été l’élément déclencheur.

«Admirer des feux d’artifice, c’est quelque chose que nous n’avions jamais fait ensemble. C’est alors qu’est née notre résolution de la nouvelle année de faire une activité différente par mois», a relaté M. Guitard.

Malgré un certain scepticisme exprimé au départ par Roger Vienneau et le fait que les résolutions du Nouvel An sont souvent abandonnées après quelques semaines, le défi personnel des deux hommes est sur le point de franchir une sixième année sans accroc.

«Il n’y a pas eu un seul manquement, même dans le contexte de la pandémie de COVID-19», a souligné avec fierté Vincent Guitard.

«Pour moi, c’était important que Roger puisse vivre de nouvelles activités plutôt que de rester isolé à la maison.»

Le duo ne s’est pas imposé un cadre rigide dans le cadre de son défi. Il n’y a pas de règle spécifique, à part que l’activité ne doit pas avoir déjà été effectuée par l’un des deux hommes dans le passé.

Le couple a également convenu qu’une activité quelconque ne pourra pas être répétée durant les 100 mois prévus au challenge.

«Un critère important est que l’on ne considère jamais mes problèmes de vision dans le choix des endroits à visiter et des choses à faire. On se dit simplement let’s go, on le fait!», a tenu à préciser Roger Vienneau.

Si une bonne part des sorties jusqu’à maintenant ont eu lieu dans le nord du Nouveau-Brunswick, le défi a permis à ces derniers quelques escapades dans les autres régions du Nouveau-Brunswick, de même qu’en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Excursions avec des lamas, visite de vignobles, ski de fond, parcours en fatbike, jeu d’évasion, visites de jardins thématiques à St. Andrews et à Edmundston, la liste des activités déjà effectuées est longue et des plus variées.

«Ça peut paraître banal, mais mon plus beau souvenir jusqu’à maintenant est d’avoir admiré un coucher de soleil sur l’eau dans la baie de Shediac», a raconté Roger Vienneau.

Après 71 mois de défi, le couple redouble d’ardeur afin de dénicher de nouvelles activités à faire et de nouvelles régions à découvrir.

«Ça devient un peu difficile, surtout les mois d’hiver. Il faudra sans doute sortir un peu plus souvent de la province et débourser un peu plus d’argent», a confié Vincent Guitard.

Le 100e et dernier mois du défi est prévu pour mars 2025. Le couple entend pour l’occasion célébrer l’occasion en grand.

Un séjour en Italie est ainsi prévu, plus précisément à Piémont, une région d’Italie limitrophe de la France et de la Suisse qui est connue pour sa cuisine raffinée et ses vins.