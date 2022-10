Des clients de Rallye Motors à Moncton victimes de fraude

La GRC révèle que des clients de deux concessionnaires automobiles appartenant à Rallye Motors à Moncton ont été victimes de fraude.

L’enquête a débuté en juin 2022, quand une femme a été arrêtée à Moncton et avait en sa possession des documents contenant des renseignements personnels et financiers de plusieurs individus. Une enquête a déterminé que les documents provenaient des concessionnaires Rallye Motors Hyundai et Rallye Motors Mitsubishi à Moncton. Les policiers ont aussi déterminé que des individus non associés à Rallye Motors avaient utilisé ces documents pour faire des demandes frauduleuses de prêts automobiles ou de cartes de crédit en utilisant l’identité d’autres personnes.

Les policiers ont exécuté quatre mandats de perquisition en lien avec l’enquête entre les mois de juillet et de septembre dans la grande région de Moncton. Une quantité importante de documents ont été saisis au cours des perquisitions. Un homme de 41 ans et une femme de 27 ans, tous les deux de Moncton, ont été arrêtés. Ils ont été remis en liberté et leur comparution en cour provinciale à Moncton est prévue pour le 24 janvier 2023.

«On demande à toute personne qui aurait acheté un véhicule neuf ou d’occasion chez Rallye Motors Hyundai ou Rallye Motors Mitsubishi entre 2012 et 2017 de vérifier leur dossier de crédit pour déceler toute irrégularité», explique le sergent Mathieu Roy du Service régional de Codiac de la GRC. Nous travaillons en collaboration avec les propriétaires de l’entreprise pour identifier toute personne qui aurait pu être touchée.»

La Section des enquêtes générales du Service régional de Codiac de la GRC communique actuellement avec les personnes identifiées dans les documents saisis par la police. Un certain nombre de personnes ont confirmé des irrégularités financières qui semblent liées à l’enquête.

«Si vous avez été un client de Rallye Motors Hyundai ou Rallye Motors Mitsubishi pendant la période visée et que vous soupçonnez avoir été victime de fraude, ou si vous possédez des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.»