Éclosion de COVID-19 dans un foyer de soins de Caraquet

Les portes de la Villa Beauséjour de Caraquet sont fermées au public depuis presque trois semaines, alors qu’une nouvelle éclosion de COVID-19 sévit dans cet établissement.

Le 1er octobre, deux résidents et deux employés avaient été positivement diagnostiqués. Il s’agit de la seconde flambée épidémique à frapper le foyer de soins ces derniers mois. Le 31 juillet dernier, deux résidents avaient été déclarés atteints de la même maladie et une mise en quarantaine d’un peu plus de deux semaines avait interdit l’accès des lieux aux visiteurs.