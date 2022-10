La dépouille d’un grand requin blanc découverte sur une plage du comté de Kent

Une femme a fait une découverte pour le moins rare et inusitée, dimanche, quand elle a photographiée la dépouille d’un grand requin blanc le long d’une plage de Pointe-Sapin, près du Parc national Kouchibouguac.

Les photos de Pierrette Landry ont fait le tour du web et l’Observatoire des requins du Saint-Laurent a confirmé, sur Facebook, qu’il s’agit d’un jeune requin mâle d’environ trois mètres.

«Autre que des cicatrices mineures et typiques chez le requin blanc, la carcasse ne présente aucune blessure apparente dans les images, et ne porte pas d’émetteur. Quoique de telles observations sont rares, il est néanmoins normal que certains individus meurent pour diverses raisons avant d’atteindre l’âge adulte. Dans ce cas-ci, il faudrait procéder à une nécropsie pour tenter d’élucider la cause de la mort», a indiqué l’organisme, qui étudie les requins de l’Atlantique.

Selon l’Observatoire, la présence du requin blanc, une espèce en voie de disparition, dans le golfe du Saint-Laurent en octobre, y compris dans le détroit de Northumberland, n’a rien d’inusité.

«Plusieurs requins marqués sont présentement dans le golfe et pourraient y demeurer jusqu’en novembre avant de retourner vers leur aire de distribution hivernale au large de la côte est des États-Unis».