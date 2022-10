L’achalandage en forte hausse dans les magasins à bas prix

Alors que l’inflation frappe durement les consommateurs néo-brunswickois, les magasins d’économie voient une forte augmentation de leur achalandage.

«Les gens sortent d’ici contents parce qu’ils ont acheté plusieurs morceaux de linge à moins de 10$. Avec le coût de la vie, le monde veut économiser et c’est normal que l’on ait plus de ventes», a relevé Vincent Gionet, préposé responsable du magasin AmiSoleil à Bertrand.

Fondée en 1987, AmiSoleil est une banque alimentaire qui est financée par une banque vestimentaire, un grand magasin proposant vêtements pour toute la famille, chaussures, articles pour la maison. Tout le contenu du magasin provient de dons faits par les gens de la communauté.

Que ce soit pour des vêtements, des articles pour les enfants, des livres, des jouets ou même des accessoires de cuisine et électroniques, de plus en plus de clients se retrouvent dans les magasins d’économie de la sorte pour profiter des différents articles presque neufs et à bas prix.

«Il y a de belles choses qui s’y retrouvent et le monde vient. De plus, l’argent sert à payer la nourriture qui va dans la banque alimentaire», mentionne M. Gionet.

Il y a de plus en plus de gens dans le besoin qui viennent chercher des boîtes de nourriture à la banque alimentaire, remarque-t-il.

Au magasin Au Rayon d’Espoir, de Tracadie, la hausse a été remarquée en août, avec des demandes de paniers de nourriture passant de 149 en juillet à 211 le mois suivant. Le mois d’octobre s’annonce aussi occupé, avec une centaine de demandes reçues dans les deux premières semaines.

Cette augmentation est notamment due au taux d’inflation élevé et à la situation précaire de certains foyers. Avec les prix qui augmentent dans les magasins, ces banques vestimentaires sont une bonne alternative pour certains consommateurs.

«Les gens nous parlent de la difficulté d’entrer dans leur budget, raconte le gérant de Rayon d’Espoir, Roger Saint-Pierre. Les gens se déplacent moins qu’avant et font plus de covoiturages, donc il y a moins d’argent qui roule. Ça montre qu’il y a de la misère, que notre magasin est en demande et que les gens cherchent à trouver un moyen de répondre à leurs besoins.»

M. Saint-Pierre raconte aussi que plusieurs immigrants profitent de ces magasins, donnant en exemple une famille philippine récemment installée qui a de la difficulté à répondre à ses besoins et qui se rend à son magasin.

Les dons faits aux magasins ont aussi augmenté. Le responsable d’AmiSoleil a expliqué que l’organisme recueille généralement beaucoup de dons du début septembre jusqu’à Noël, souvent le résultat de ventes de garages et de grand ménage.

Le magasin Rayon d’Espoir reçoit quant à lui des sommes du gouvernement, de donateurs locaux ainsi que des salons funéraires qui proposent des dons à leurs clients.

«Cette année, avec la misère, les dons ont augmenté», ajoute Roger Saint-Pierre.

À Bertrand comme à Tracadie, la communauté offre son soutien en faisant don de nourriture diverse et de plusieurs objets.

«Les gens connaissent notre cause, savent où vont leur don ou leur argent», mentionne Vincent Gionet.

Rencontrée sur place, une cliente de Rayon d’Espoir affirme qu’elle aime beaucoup ce genre de magasins pour la diversité de ce qu’elle peut acheter, la bonne qualité des vêtements de seconde main et les prix abordables. Elle dit aussi que c’est parfait pour les familles, qu’elle y a vu des parents et leurs enfants magasiner avant la rentrée scolaire.