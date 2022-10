Marche contre la pauvreté à Moncton: «Trop apathiques ou trop lâches pour faire quelque chose»

Le Front commun pour la justice sociale du N.-B. a organisé une marche et une conférence à Moncton afin de souligner la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté de l’ONU. Entre 60 et 80 personnes y ont participé.

«Nous organisons cette marche depuis plusieurs années, a précisé la coordonnatrice provinciale du Front commun pour la justice sociale, Janelle LeBlanc. Nous espérons sensibiliser à l’existence de la pauvreté. Le gouvernement et la population doivent s’engager à l’éliminer.»

Son organisme pense notamment que le salaire minimum et les prestations d’aide sociale sont trop bas au Nouveau-Brunswick.

«Il faut écouter les pauvres et les organisations qui les soutiennent sur le terrain, a plaidé le représentant néo-brunswickois de l’organisme Développement et Paix, Nicolas Kalgora. Une fois que le gouvernement aura compris les vraies causes de la pauvreté, il pourra s’y attaquer.»

Il réclame davantage de logements abordables ainsi que des programmes pour aider les plus démunis à se nourrir et à se vêtir.

«Je vois des personnes sans abri mourir, car nous sommes trop apathiques ou trop lâches pour faire quelque chose, s’est d’ailleurs indigné un manifestant, Gabriel Drew. Je refuse ça. Combien de gens sont à une ou deux paies manquantes d’être à la rue? Quel nombre acceptera-t-on avant de faire quelque chose?»

La propriétaire du café The Groggy Frog, Emily Flint, a raconté son expérience de l’itinérance lors d’une conférence à l’église anglicane St. George’s.

«Je viens d’une très bonne famille. Elle m’a aidée. Sans son argent, je serais de retour à la rue», a-t-elle assuré en encourageant le public à demander davantage d’aides de l’État pour les itinérants.

La sénatrice Nancy Hartling a également encouragé les participants à militer en faveur de la justice sociale.

«Le gouvernement provincial a des surplus budgétaires. Nous pourrions lui apporter des idées, a-t-elle proposé sous les applaudissements. Quels sont ce manque de volonté politique, ce manque de compassion et cette déconnexion?»

Efforts gouvernementaux

La Société d’inclusion économique et sociale (SIES) a publié le même jour un rapport d’étape concernant le plan d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick 2020-2025.

L’entreprise publique y fait valoir une réduction de 51% du nombre de personnes vivant avec un faible revenu entre 2015 et 2020 dans la province (elles étaient 58 000 à la fin de la période). Elle met aussi en avant une baisse de 76% du nombre de mineurs vivant dans la pauvreté entre 2015 et 2020.

«Beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des 30 premiers mois du plan», a par ailleurs affirmé le président du conseil d’administration de la SIES, Jean Allain, au sujet des mesures du plan d’inclusion économique et sociale.

Le gouvernement provincial a apporté des modifications aux programmes d’aide sociale en octobre 2021. Il a ainsi levé des barrières à l’emploi aux bénéficiaires et augmenté son soutien à ceux qui sont incapables de travailler.

Les progressistes-conservateurs ont aussi fait passer le salaire horaire minimum de 11,50$ à 13,75$. Ils ont réduit un peu l’imposition des contribuables les moins riches. Ils ont également créé un guichet unique où les Néo-Brunswickois peuvent avoir accès aux services gouvernementaux et communautaires: 211NB.