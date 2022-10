Nicole Somers sera de la course à la mairie

En réflexion depuis quelques semaines, l’actuelle mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, a finalement décidé de faire le grand saut.

Mme Somers a vécu beaucoup d’émotions fortes en fin de semaine. Présente au Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, elle a eu la surprise d’apprendre qu’elle était la lauréate du tout nouveau prix Personnalité municipale.

Cet honneur est remis à un élu afin de souligner sa contribution au développement de sa municipalité, au rayonnement et à l’épanouissement de la langue française et de la culture acadienne, ainsi que pour son engagement au développement social, économique et culturel.

«Je n’avais aucune idée qu’on avait soumis ma candidature. Alors quand j’ai appris que j’en étais la récipiendaire, ça m’a vraiment beaucoup émue», souligne Mme Somers.

C’est dans ce contexte – et dans celui de la réforme municipale – que celle-ci se lancera dans la course à la mairie, espérant mettre la main sur un quatrième mandat consécutif.

«On m’a beaucoup sollicité dernièrement pour que j’aille dans cette direction, surtout avec tout l’inconnu qui viendra avec la réforme municipale. Et je dois dire que c’est une des raisons qui a grandement fait pencher la balance. Je veux aider la municipalité à passer à travers ces premières années de changements», exprime Mme Somers.

Celle-ci ne s’en cache pas, le prochain mandat ne sera pas une partie de plaisir.

«Ce n’est vraiment pas un dossier qui sera facile à gérer. Il risque d’y avoir beaucoup de paperasse à gérer. Mais l’important c’est d’apporter la nouvelle entité à la bonne place, la faire progresser dans tous ces changements», dit-elle.

Avec la réforme, la ville de Saint-Quentin se regroupera avec ses deux DSL, Saint-Quentin et Saint-Martin-de-Restigouche, ce qui la fera pratiquement doubler en termes de population. Pour l’élection, trois sièges seront réservés à l’ancienne ville, et trois pour les DSL. Le poste de maire sera pour sa part soumis au vote général.

Pour Mme Somers, la création de cette nouvelle entité était aussi inévitable que souhaitable pour tous.

«On est loin d’être en terrain inconnu, on est voisins depuis toujours. On travaille ensemble depuis des années sur plein de projets, on partage les mêmes enjeux. Je ne vois pas de division, car je sais qu’on veut tous la même chose, soit faire partie d’une municipalité vibrante et dynamique. On veut tous garder notre trajectoire positive», souligne-t-elle.

Mme Somers sait qu’elle se frottera à au moins un autre candidat le 28 novembre alors que Joey Couturier – un ancien président de la SANB – a dévoilé son intention de briguer le poste. Cette perspective ne l’inquiète pas du tout. En fait, l’actuelle mairesse n’hésite pas à lancer un appel aux candidatures, tant pour le poste de maire que pour ceux de conseillers.

«Mettez vos noms, présentez-vous! Je veux voir des citoyens engagés, je veux entendre des idées. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est très sain. C’est le signe que la démocratie fonctionne. J’espère vraiment que les gens vont participer, car on veut avoir le meilleur conseil possible pour démarrer ce nouveau chapitre de Saint-Quentin», lance-t-elle.