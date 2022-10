Une pétition de 8441 signatures pour dénoncer l’érosion des services hospitaliers

La population du Restigouche tient au maintien de son hôpital régional ainsi qu’à l’ensemble de ses services.

Il y a environ un an, un regroupement d’aînés de la région a lancé une pétition afin de dénoncer la perte ainsi que la dégradation des services de soins de santé dans la région. Lundi, ceux-ci ont remis en mains propres le fruit de leur cueillette de signatures aux deux députés de libéraux du Restigouche, Gilles LePage (Restigouche-Ouest) et Guy Arseneault (Campbellton-Dalhousie) afin qu’ils la déposent en leur nom à l’Assemblée législative.

«Je crois que nous avons ici un message très clair à transmettre à Fredericton, soit que les gens du Restigouche sont solidaires et qu’ils ne comptent pas lâcher le morceau dans le dossier des soins de santé», a exprimé le député Gilles LePage.

La pétition réclame l’arrêt immédiat des coupures en santé dans la région ainsi que plus d’efforts afin de rétablir la situation à un niveau acceptable. En tout, ce sont 8441 signatures qui ont ainsi été amassées. Avec celles-ci, ses promoteurs espèrent sensibiliser la province aux problèmes grandissants occasionnés par ces pertes de services dans la région.

«La population du Restigouche a longtemps été muette et a laissé beaucoup de services disparaître sans broncher. Ce document laisse savoir aux autorités que c’est terminé. On le fait pour nos gens malades, mais aussi pour toute la population en santé et pour ceux qui souhaitent venir s’établir ici», souligne Laurianne Leclerc, membre du conseil d’administration du Club pour aînés Notre-Dames-des-Neiges et responsable du comité de la pétition.

Ce que les aînés craignent notamment, c’est que l’on force de plus en plus la population du Restigouche à se déplacer à l’extérieur pour obtenir le moindre service spécialisé, ce qui occasionne non seulement des coûts financiers importants pour les patients et leur famille, mais aussi qui augmente les risques sur la route.

«Je ne peux pas imaginer qu’on en vienne à devoir faire deux heures de route et plus pour des tests ou des interventions mineures alors qu’on a un hôpital extraordinaire chez nous avec du personnel exceptionnel. Il faut absolument que ça change», poursuit Mme Leclerc.

La pétition a été remise en main propre aux députés libéraux Gilles LePage et Guy Arseneault. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Dans la salle, de nombreux maires du Restigouche s’étaient déplacés afin d’appuyer la démarche des aînés.

«Comme élus, nous avons un rôle à jouer dans le dossier de la santé et notre travail maintenant sera de s’assurer que cette pétition compte, qu’elle ne reste pas sur les tablettes à Fredericton. On a beau parler, rencontrer, faire tout le démarchage politique possible, si la population ne se manifeste pas, c’est compliqué. Ici, le peuple a parlé haut et fort», estime Jean-Guy Levesque, maire d’Atholville.

«Le système de santé dans notre région a mangé tout un coup au cours des dernières années. Il faut continuellement se battre pour conserver et améliorer nos services. En ce sens, ça me fait chaud au cœur de voir aujourd’hui le résultat du travail de nos aînés, de les voir s’impliquer de cette façon. Car si on veut attirer des gens dans notre belle région, ça nous prend un système de santé solide», ajoute pour sa part le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Également présent sur place, le président de la Chambre de commerce de Campbellton, Luc Couturier, a salué l’initiative de la pétition. Il ne s’est d’ailleurs pas gêné pour démontrer à quel point le système de santé et l’économie régionale sont interreliés.

«L’hôpital, c’est important pour les soins, mais c’est aussi un employeur majeur pour notre région, donc il est essentiel à notre économie. On parle ici de bons salaires, de gens qui participent à l’économie locale, qui achètent des maisons, qui s’installent dans le coin. C’est donc très important pour la santé économique du Restigouche que son hôpital aille bien», a lancé l’homme d’affaires.

Rappelons que l’Hôpital régional de Campbellton dessert une population d’environ 30 000 personnes, sans compter les quelques milliers de citoyens de l’ouest de la MRC québécoise d’Avignon qui en ont fait depuis plusieurs années leur établissement de santé de référence.