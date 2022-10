100 millions $ du fédéral pour récupérer les engins de pêche perdus et réparer les ports

Les fonds annoncés par le gouvernement fédéral afin de venir en aide aux pêcheurs et réparer les infrastructures portuaires du Nouveau-Brunswick à la suite du passage de Fiona sont bien accueillis par des acteurs de l’industrie du homard. Reste à voir si les montants seront suffisants afin de réparer tous les dégâts.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi une enveloppe de 100 millions $ pour l’industrie de la pêche à la suite du passage de la tempête Fiona dans l’est du pays, fin septembre.

L’argent servira à récupérer les engins de pêche perdus et réparer les ports pour petits bateaux endommagés dans les provinces de l’Atlantique et dans l’est du Québec.

Le montant sera administré par le ministère des Pêches et Océans (MPO) et sera puisé à même le Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona annoncé par Ottawa le 4 octobre.

Stephanie Hopper, directrice générale des ports pour petits bateaux au MPO, explique que des travaux devront être effectués dans 133 des 180 ports situés sur la trajectoire de Fiona.

Au Nouveau-Brunswick, 24 quais ont été affectés. Certains devront être dragués afin de nettoyer les sédiments s’y étant accumulés alors que l’infrastructure d’autres devra être réparée.

«Bien sûr, même si on a pu évaluer chaque port, des examens plus approfondis sont en train d’être planifiés pour voir toute l’étendue des dommages, dit Stephanie Hopper. On est encore en train de planifier les réparations qui seront nécessaires au printemps. Il y a eu des inspections visuelles, mais dans certains cas, ça va prendre des plongeurs pour vérifier la structure des quais.»

Tous les efforts seront déployés afin de terminer les travaux avant la prochaine saison de pêche, ajoute Mme Hopper. Le montant nécessaire pour y arriver reste à déterminer.

L’UPM satisfaite

Si elle dit être satisfaite par les aides annoncées, il reste à voir si l’enveloppe sera suffisante, dit l’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM).

«Ce sont de gros montants, mais ça peut partir vite avec tous les travaux qui vont être nécessaires», dit Luc LeBlanc, conseiller aux pêches à l’UPM.

Il dit aussi attendre de voir si les montants pourront être utilisés afin de compenser les pertes encourues par les membres de l’UPM.

«On est satisfait qu’on ait eu notre part de l’enveloppe de 300 millions $, c’est quand même bien, mais il reste encore beaucoup de détails à préciser. Je crois que les casiers endommagés ou perdus seront éligibles pour le programme, mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas non plus si les pertes de revenus encourues par les pêcheurs à cause de la saison difficile qu’ils ont connue seront couvertes», explique-t-il.

M. LeBlanc estime qu’environ la moitié des casiers de homard des pêcheurs ont été écrasés lors de la tempête et sont désormais inutilisables.

D’après le MPO, il peut y avoir jusqu’à 200 000 casiers de homard pendant la saison de pêche dans le détroit de Northumberland (zone 25).

Sachant qu’un casier, avec ses cordages et sa bouée, peut coûter jusqu’à 300$, cela pourrait représenter des pertes considérables pour les 600 homardiers du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard qui pêchent dans cette zone, raconte Luc LeBlanc.

Malgré les dégâts causés par Fiona, Mauril Bastarache, un pêcheur de homard amarré au quai de Saint-Édouard, près de Bouctouche, s’estime chanceux.

«Beaucoup de trappes ont été pliées, je n’ai pas le compte exact, peut-être une quarantaine. Je vais essayer d’en réparer le plus possible, mais il y en a que je ne pourrai pas réutiliser», raconte-t-il.

Récupérer les casiers perdus

Le MPO a aussi accordé 1,5 million de dollars afin de récupérer les équipements de pêche perdus pendant la tempête.

Le ministère promet que les efforts se poursuivront afin de nettoyer un maximum des engins fantômes d’ici la prochaine saison.

«Il y a des engins qui ont déjà été récupérés, ça va se poursuivre, mais ça va dépendre de la météo d’ici l’hiver. On collabore de près avec les organismes de pêche et les provinces pour poursuivre les efforts de nettoyage», précise Mme Hopper.

Des sommes additionnelles pourraient être nécessaires l’an prochain pour terminer ce travail, notamment soutenu par l’UPM.

«On a une opération de nettoyage conjointe en cours avec la PEI Fisherman’s Association, dit Luc LeBlanc. En date de mardi, on a réussi à récupérer environ 2000 casiers des pêcheurs insulaires et 800 chez nous, mais ce n’est pas encore terminé.»