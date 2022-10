Belle-Baie: il y aura une course à la mairie avec au moins trois candidats

L’annonce récente du député libéral Daniel Guitard qui a fait le saut dans la course à la mairie de Belle-Baie ne semble pas vouloir ralentir les ardeurs des autres candidats qui aspirent à diriger la future grande ville fusionnée de la région Chaleur.

Respectivement maire de Pointe-Verte et de Petit-Rocher, Maxime Lejeune et Rachel Boudreau n’ont pas du tout l’intention de lancer la serviette, malgré l’arrivée du député provincial sortant de la circonscription Restigouche-Chaleur dans l’arène municipale.

Les deux aspirants maires ont d’ailleurs déjà officialisé leur candidature auprès d’Élections NB, ce qui porte à trois le nombre actuel de candidats au poste de maire de la municipalité issue du regroupement de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte et des districts de services locaux voisins.

«L’ajout de Daniel Guitard dans la course n’avait rien pour me faire reculer. Tout est clair depuis le départ que j’ai à cœur ma communauté et que j’en fais ma passion», a raconté la candidate Rachel Boudreau.

Selon elle, les électeurs de Belle-Baie devront s’attendre à voir passablement de noms de candidats sur les bulletins de vote lors de l’élection municipale qui se déroulera le 28 novembre.

«Il y a toujours eu une étroite collaboration entre les gens des communautés qui forment Belle-Baie, il ne faut pas se surprendre de voir beaucoup de candidats à l’élection et de personnes qui veulent contribuer à son développement», a indiqué l’actuelle mairesse de Petit-Rocher.

En quittant la politique provinciale, Daniel Guitard entend pour sa part reprendre un siège de maire, qu’il a déjà occupé dans le village de Pointe-Verte au début des années 2010.

«On a sorti le député de la région depuis huit ans, mais on n’a pas sorti la région du cœur du député. Comme élu provincial, j’ai eu l’occasion durant plusieurs années de côtoyer des gens et de développer des affinités avec eux et de connaître les problèmes et les dossiers de notre région que je pourrai apporter à la table du conseil», a affirmé le candidat Guitard lors de l’annonce de sa candidature.

L’actuel maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune a lui aussi confirmé qu’il se joignait à la course à la mairie de Belle-Baie.

Il s’est dit heureux de constater qu’il y a un grand intérêt pour les 10 postes d’élus qui devront être comblés lors de l’élection le mois prochain.

«Je veux aller de l’avant avec ce regroupement pour bâtir une ville où ça sera intéressant de travailler et d’élever une famille», a indiqué le candidat à la mairie.

«Belle-Baie sera géographiquement et économiquement bien positionnée entre Bathurst et Belledune. Avec plus 14 000 résidents, la Ville sera sûrement en mesure d’attirer des familles et des entreprises et de se faire entendre à Fredericton», a ajouté Maxime Lejeune.

Le maire de Nigadoo, Charles Doucet, a pour sa part décidé de renoncer à la mairie de Belle-Baie, préférant apposer son nom en tant que candidat à un poste de conseiller municipal.