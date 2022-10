Condamné à 22 mois de prison: «j’ai hâte de sortir d’icitte!»

Même s’il a reconnu sa culpabilité à une accusation d’avoir proféré des menaces à l’endroit d’un membre de sa famille, Marcel Gauvin n’aura finalement pas à purger une plus longue période d’incarcération.

L’individu de la Péninsule acadienne, âgé de 64 ans, avait braqué une arme à feu vers un policier et est à l’origine d’une vaste chasse à l’homme s’étant déroulée le 24 avril.

Le mois dernier, l’accusé avait été condamné à 22 mois de détention ainsi qu’à une période de probation de 18 mois, avec en plus une interdiction de conduire pour une période de 12 mois et l’interdiction de posséder une arme à feu.

Lors d’une comparution qui s’est déroulée lundi en Cour provinciale à Bathurst, les avocats de la Couronne et de la défense ont suggéré à la juge Brigitte Sivret d’imposer une sentence suspendue et une période de probation non supervisée d’une durée de 12 mois à Marcel Gauvin.

Me Pierre Gionet et Me Serge Robichaud ont tous deux indiqué à la magistrate que l’accusé avait déjà commencé à purger une peine de prison pour des gestes similaires et qu’ils ne voyaient pas la nécessité de prolonger son séjour derrière les barreaux.

La juge Sivret s’est rangée derrière les arguments des deux avocats.

Lors d’un bref exposé des faits, le représentant de la Couronne a expliqué au tribunal que Marcel Gauvin avait exprimé à sa sœur son désir de s’en prendre à son frère.

L’accusé a reconnu les faits, tout en contredisant le procureur de la Couronne au sujet de la date de profération des menaces.

«Je plaide coupable, j’ai 64 ans et hâte de sortir d’icitte!», a indiqué Marcel Gauvin à la juge lors de sa comparution par visioconférence à partir du pénitencier.

Les autres faits reprochés à l’individu se sont déroulés dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur.

L’accusé avait d’abord pointé une arme à feu en direction d’une autre personne à Maisonnette, avant de fuir les lieux à bord d’un véhicule et de déclencher une importante poursuite policière.

L’opération, qui avait duré près de quatre heures, s’était soldée avec l’arrestation du suspect dans la région d’Allardville.

À un certain moment, l’homme de la Péninsule acadienne avait braqué une arme à feu vers un policier qui le pourchassait.

Lors des procédures, la défense a insisté sur le fait que ces incidents ont été difficiles à vivre pour la famille de Marcel Gauvin et que celui-ci n’avait pas véritablement l’intention de blesser quiconque puisque son arme à feu n’était pas chargée lors des événements.