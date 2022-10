Moncton: des manifestants défilent pour dénoncer les violences sexuelles

Une soixantaine de manifestants contre les violences sexuelles ont défilé au centre-ville de Moncton mardi soir,

malgré un temps pluvieux. Leur slogan était «reprenons la nuit», en référence à l’insécurité que des personnes ressentent dans les rues une fois le soleil couché.

«Nous marchons en groupe pour ne plus avoir peur», a expliqué la directrice du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, Julie Gillet.

La militante plaide pour une ville inclusive, particulièrement pour les femmes, les personnes LGBTQIA+ et les individus racisés.

«On veut plus d’espaces publics communautaires pour une ville plus agréable, précise Mme Gillet qui évite de réclamer davantage de policiers. Les villes ont été pensées par les hommes pour les hommes. Il manque de trottoirs et de rampes d’accès aux bâtiments par exemple.»

Elle a précisé que les manifestants souhaitaient aussi sensibiliser le grand public et les gouvernements aux violences sexuelles.

«C’est une sorte de violence qui cible plus particulièrement les femmes et les minorités de genre, a précisé Mme Gillet. Ça peut être de l’intimidation, du harcèlement et des attaques (comme des coups).»

Pour prévenir ces comportements, la féministe souhaite que les jeunes reçoivent une meilleure éducation à l’école au consentement et aux réactions à tenir en cas d’agression.

Des étudiants de l’Université de Moncton (U de M) ont participé à la manifestation. Une femme de 21 ans inscrite en sciences infirmières, Erika Beaudet, était parmi eux.

«Les violences sexuelles sont un problème très important, a-t-elle fait valoir au sujet de ce qu’elle définit comme des gestes faits sans le consentement éclairé du destinataire. On n’en parle pas assez. Il devrait y avoir plus de sensibilisation.»

Le président de l’association des étudiants de l’école de psychologie de l’U de M, Joey Frenette, a déclaré qu’il était venu soutenir le droit des femmes.

«Les violences sexuelles sont un problème beaucoup plus présent qu’on pourrait le croire, a-t-il assuré. Les étudiants ne devraient pas avoir peur pour leur sécurité sur le campus. Ce n’est pas un problème avec lequel les hommes doivent souvent composer. Les femmes ne le devraient pas non plus. En psychologie, il y en a beaucoup.»

Au Nouveau-Brunswick, la proportion de femmes parmi les victimes d’infractions sexuelles est de 87%, selon le gouvernement provincial.

Les victimes d’agression sexuelles rencontrent par ailleurs souvent des difficultés à se faire entendre par les forces de l’ordre et la justice.

Au Canada, 5% des agressions sexuelles sont signalées à la police. Moins de la moitié de ces cas (41%) se soldent par une accusation criminelle. Finalement, la moitié de ces accusations (55%) finissent par une déclaration de culpabilité, selon le Groupe de travail du Comité de coordination des hauts fonctionnaires sur l’accès à la justice pour les adultes victimes d’agression sexuelle (en 2018).

La marche Reprenons la nuit est organisée depuis dix ans à Moncton par Carrefour pour femmes, le Centre Boréal, le Centre d’agression sexuelle du sud-est, le Centre de prévention de la violence, la FÉÉCUM, le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et le YWCA Moncton.