Quand la persévérance est plus forte que la douleur

Le 25 septembre, Patrick Richard complète son premier demi-marathon à vie en 3 heures, 13 minutes et 34 secondes. La course fait partie de la programmation du Marathon Beneva de Montréal. Si son chrono n’a rien d’extraordinaire – Mohamed Aagab a mis trois fois moins de temps à compléter la même distance dans cette même course -, sa présence sur la ligne de départ n’en est pas moins la plus belle histoire parmi les 5156 personnes qui y ont pris part.

Patrick Richard est une tête de cochon. C’est lui-même qui le dit. D’ailleurs, les lignes qui vont suivre expliquent tout.

Commençons d’abord par les présentations. Patrick Richard est un quadragénaire de Tracadie, fils de Gilles et Rolande, qui s’est exilé à Montréal en 1998, peu de temps après avoir terminé sa 12e année à la polyvalente W.-A.-Losier. C’est d’ailleurs dans la métropole qu’il soufflera les 18 bougies de sa majorité.

À l’époque, personne n’aurait parié ne serait-ce qu’une vieille pièce de 5 cennes, qu’on le retrouverait un jour dans les pages sportives de l’Acadie Nouvelle. Et avec raison puisque Patrick ne pratiquait aucun sport. Sa seule activité physique consistait à faire des marches.

L’Acadien âgé de 42 ans n’est aujourd’hui pas peu fier de dire que sa première compétition sportive est ce demi-marathon, réalisé contre toute attente le 25 septembre.

Passons maintenant à l’histoire derrière ce chrono de 3h13min34.

Tout débute le 28 octobre 2018 quand il est la malchanceuse victime d’un accident de la route.

Patrick Richard est dans un autobus de la ville quand le chauffeur a l’idée de ne pas s’arrêter au feu rouge et un VUS vient frapper le mastodonte dans la roue du côté du chauffeur. Le problème c’est que le héros de ce texte est debout, à côté du dit chauffeur, et qu’il s’apprête à quitter l’autobus.

Le choc est tellement fort que Patrick, qui se tenait sur une barre en métal, voit son bassin faire un 360 degrés.

«Mes pieds n’ont jamais bougé de place, raconte-t-il. C’est tout mon tronc qui a pris le coup. Mon bassin a tourné 360 degrés. Malgré tout, je suis resté debout tout le long sans lâcher la barre. Sur le coup de l’adrénaline, je suis même sorti de l’autobus et j’ai fait le tour pour aller voir si la personne au volant du VUS était correcte.»

Il l’ignore encore, mais le Patrick d’avant n’était déjà plus là. L’accident l’a laissé avec d’importantes séquelles en changeant complètement son mode de vie et impactant du même coup grandement sa mobilité. Il se déplace désormais avec l’aide d’une canne et, étrangement, il ne sent pas le sol sous ses pieds quand il marche. Ça fait en sorte qu’il tombe souvent en butant quelque chose. Heureusement, il s’est habitué à chuter et a même développé des réflexes pour ne pas se blesser.

Toutefois, le destin a voulu que l’accident réveille un truc vraiment pas cool qui sommeillait en lui.

En février 2019, il apprend par un neurologue qu’il souffre d’une condition neuropathique dégénérative des muscles. Grosso modo, ça ressemble à la sclérose en plaques. Mais, ce n’est pas ça.

«Je fais partie des 3% des gens malades qui ne sauront jamais ce qu’il a vraiment, confie-t-il. Je ne sais pas si je serai en mesure de marcher le mois prochain ni si mes bras vont devenir insensibles comme le sont mes jambes. Bref, je n’ai aucune idée si ma condition va empirer. Personne ne le sait. Tout ce que je sais, c’est que le Patrick d’avant, je ne le verrai jamais plus. Je cohabite maintenant avec ma condition.»

«Je ne sais toujours pas pourquoi, mais quand le médecin m’a annoncé la nouvelle, j’ai aussitôt demandé si je serais un jour en mesure de courir un marathon. Le docteur, qui se demandait encore comment je faisais pour marcher, m’a répondu du tac au tac: ‘’M. Richard, vos jambes ne supporteront jamais un marathon’’ Et moi de lui répondre: ‘’Parfait, une photo de moi à la ligne d’arrivée je vous montrerai un jour’’.»

Cette folle promesse, dit-il, l’a maintenu moralement en vie dans les trois années et demie qui ont suivi. Même s’il n’était pas encore en mesure d’aller travailler, il ne voulait surtout pas se voir privé de ses projets. Et, surtout, il n’était pas question de se faire prendre en pitié.

Il s’est donc remis à la marche. Puis, il se mit en tête de participer à une course. Borné comme pas un, il se fixe l’objectif de courir un demi-marathon, alors qu’une personne sensée aurait naturellement opté pour un 5 km, ou à la limite à un 10 km.

«Je me suis beaucoup bagarré avec mon égo, ou si tu veux, mon mental. Nous avons passé beaucoup de temps à nous chicaner. Je lui disais que j’étais peut-être confiné dans mon corps, mais qu’il était hors de question que mon égo me contrôle aussi. Il fallait donc que je fasse comprendre à mon égo que c’était moi qui avais le contrôle de mon corps, du moins ce qu’il en restait. Aujourd’hui, on s’endure», révèle-t-il.

Pendant sa course, quelques amis ont tenu à faire le trajet avec lui afin de l’encourager.

«Les cinq derniers kilomètres, je les ai braillés tellement ça faisait mal. J’ai quand même réussi à terminer la course en un semblant de jogging pour les derniers mètres. Dans ma condition, c’est un exploit», indique-t-il.

Quelques jours plus tard, une fois remis de ses émotions, il prend la décision de compléter une course dans toutes les provinces et les territoires du pays. Même que sa deuxième province est déjà choisie, soit l’Ontario. Un défi qu’il a réalisé dimanche dernier, en terminant le demi-marathon de l’événement Waterfront de Toronto en 2h33min39s, soit une quarantaine de minutes plus rapide qu’à Montréal. Il a même couru les six premiers kilomètres, ainsi que les deux derniers.

«Je suis en train de rendre ma mère Rolande complètement folle avec mes idées. Mon père Gilles, lui, est plus calme. Il est fier que je sois toujours actif. L’accident m’a ralenti pendant quatre ans, mais je reviens en force. À compter de ce printemps, j’ai le projet de faire un demi-marathon par mois jusqu’à ce qui sera mon premier plein marathon à Montréal en septembre 2023. Je veux faire le tour du Canada. C’est la mission que je me suis donnée. Je veux mettre des X partout sur la mappe du Canada», jure-t-il.

«Je veux démontrer qu’il est possible de vivre pleinement sa vie dans une réalité comme la mienne. Nous n’avons pas à nous laisser définir par ce qui nous arrive. Au contraire, il faut se définir par l’attitude que nous avons choisi de prendre. J’ai la conviction profonde que nous sommes les premiers à nous imposer nos propres limitations, alors que nous avons tous le pouvoir d’atteindre les plus hauts sommets», lance-t-il.

«C’est sûr que ç’a été très éprouvant dans les mois qui ont suivi mon accident et l’annonce de ma condition. Il y a eu beaucoup de pleurs et d’incompréhension, en plus de la colère. Ceci dit, il y aussi eu des joies entre les peines. Évidemment, mon égo continue de nourrir mes inquiétudes intérieures. Il essaye de me dire que je ne suis pas capable. Mon égo est une tête de cochon, mais s’il croit que je vais le laisser être en avant, il se trompe.»

En bref… Patrick Richard travaille actuellement sur l’écriture de deux livres. Le premier s’intitule «Ma résilience dans tout son égo». Il y parle de son enfance, de ses expériences de vie et, bien sûr, de l’accident. Le deuxième livre se veut la suite du premier et s’intitulera «Et tout est parfait ainsi… un pas à la fois». Ce livre se veut d’ailleurs l’outil des conférences qu’il s’apprête à donner ici et là dans la province du Québec… Patrick Richard dit marcher d’un pas saccadé. «Quand mon tronc a fait son 360 degrés, toutes mes vertèbres ont été touchées. Est-ce un miracle si je marche encore? Je ne sais pas, mais je suis bien content d’avoir encore mes deux jambes pour marcher», dit-il… Patrick Richard s’est récemment associé avec l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS). «C’est une cause qui me tient à cœur. J’espère juste que mon histoire va inspirer des gens à surmonter les obstacles et à ne jamais abandonner. Nous avons par ailleurs amassé plus de 15 000$ en dons lors du demi-marathon de Montréal», souligne-t-il…