Tracadie veut protéger les arbres de son centre-ville

Réunis en session ordinaire lundi, les membres du conseil municipal de Tracadie ont longuement discuté d’une lettre qui leur a été adressée par un citoyen, et qui contenait plusieurs propositions liées aux récents travaux de déboisement d’un terrain situé au centre-ville.

D’entrée de jeu, la conseillère Dianna-May Savoie a émis l’idée que les recommandations soumises au conseil soient inscrites dans le plan rural. D’après Mme Savoie, la municipalité devrait développer un plan à long terme de la «forêt urbaine» afin de protéger des zones spécifiques.

Toutefois si la Ville décidait d’interdire les coupes à blanc «sans autorisation», la règle devrait être conçue de manière à respecter une certaine liberté, a-t-elle laissé entendre.

«Interdire la coupe à blanc sans autorisation, oui; mais pas sur tout le territoire de la municipalité. Celui qui a une terre à bois, je ne le vois pas demander à la municipalité la permission de couper son bois, que ce soit de chauffage ou autre».

Par contre, a ajouté la conseillère, la mesure pourrait être différente «dans le secteur urbain ou le centre-ville».

Entre l’arbre et le béton

Le maire Losier a rappelé que «le plan rural devrait définir les zones où il y a de la construction, où il y a de l’agriculture, où il y a du commercial et de l’industriel.»

Il a d’autre part indiqué que construire une maison ou développer un projet immobilier sans toucher aux arbres n’est pas toujours possible. Cependant, d’autres municipalités, sans entraver le développement urbain, exigent que les propriétaires conservent une certaine quantité d’arbres.

L’objectif d’un tel règlement, dont pourrait s’inspirer Tracadie, ne serait pas uniquement esthétique, mais aussi environnemental.

«Oui, il y a des constructions immobilières qui rapportent de l’argent en taxation ou au niveau de l’assiette fiscale, a expliqué M. Losier, mais qu’on garantisse aussi une certaine esthétique. C’est bien beau du béton, des trottoirs et de l’asphalte, mais si on n’aménage pas d’endroits où il y a de la pelouse et des arbres, on va se retrouver avec des problèmes d’inondation.»

«(À Tracadie), le centre-ville est certainement l’endroit le plus hypothéqué au niveau du béton et de l’asphalte, a admis le maire. On devrait peut-être prioriser des endroits avec de la verdure pour être certain que ça ait un cachet esthétique.»

Le directeur général de la municipalité, Roger Robichaud, a soutenu de son côté que la future politique devrait tenir compte des particularités de Tracadie.

«Notre territoire est urbain et rural, mais il faut toujours un équilibre, parce que tu veux avoir de la densité. Tu parles de densité? Tu parles de béton, d’asphalte et de bâtiments.»

La conseillère Rita Benoît, qui a participé au Congrès de l’Association francophone des municipalités du N.-B., à Edmundston en fin de semaine, s’est dite surprise par les budgets que consacre la ville-hôtesse à l’embellissement de ses rues.

«C’est incroyable les arbres qu’ils ont à Edmundston! Et j’étais vraiment surprise qu’ils aient d’aussi gros budgets. Je pense qu’on est rendu à cette étape-là, à Tracadie.»